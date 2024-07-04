Выручка РФ от продажи нефти и нефтепродуктов в июне выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РФ продолжает получать рекордные доходы от нефти. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, производители РФ адаптировались к международным санкциям и получили более высокие цены на экспортное сырье.

Агентство подсчитало, что в июне 2024 года доходы РФ от продажи нефти выросли до $6,7 млрд, тогда как в июне прошлого года они составили $4,5 млрд.

Сообщается, что рост доходов России произошел из-за повышения цен на нефть марки Urals, ослабления рубля и продажи сырья выше предельной цены в 60 долларов за баррель, установленной западными странами. Кроме того, Кремль использует теневой флот танкеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.