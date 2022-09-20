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Риск глобальной рецессии в 2023 году растет

Мировой банк предупреждает: Мировая экономика сталкивается с широкомасштабной стагфляцией

сегодня, 14:04
Автор:

Афанасьева Анна
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Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что учреждение изменило свои прогнозы по мировой экономике и это изменение не положительное. Об этом "Комментариям" стало известно из сообщения The World Bank.

Риск глобальной рецессии в 2023 году растет

Штаб-квартира Всемирного банка Фото: открытые источники

Отмечается, что у Всемирного банка плохие новости для мировой экономики. На рубеже 2023-2024 годов не удастся вернуться к экономическому росту, как прогнозировалось ранее. В любом случае прогнозы были очень скромными, поскольку они колебались около 3%. И из последнего анализа стало ясно, что нет причин для столь умеренного оптимизма.

Во Всемирном банке считают, что из-за устойчивой инфляции, которая сейчас является наибольшим вызовом для многих правительств, глобальная ситуация будет более сложной, чем ожидалось в июне. Экономисты сообщили, что снижение экономических прогнозов касается почти всех стран мира, за исключением экспортеров природных ресурсов. Именно эти страны останутся в плюсе из-за высоких цен на сырье, особенно энергоносители.

"Мировой рост резко замедляется и замедлится еще дальше, поскольку страны впадают в рецессию. Я обеспокоен тем, что эта тенденция будет продолжаться дольше с разрушительными долгосрочными последствиями для развивающихся рынков и развивающихся стран", — сказал Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка.

Как отмечают экономисты, основной причиной замедления экономик станет рост процентных ставок. Сейчас центральные банки увеличивают их в среднем на 2%. А это в свою очередь означает подорожание кредитования новых инвестиций, а также обслуживание государственного долга.

Отметим, что термин "стагфляция" возник в результате сочетания понятий "стагнация" и "инфляция", что означает замедление основных процессов в экономике вместе с повышением размеров инфляции.

Ранее "Комментарии" писали, что пекари Зимбабве теряют доходы из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.



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Источник: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
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