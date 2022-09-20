Риск глобальной рецессии в 2023 году растет

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Афанасьева Анна
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что учреждение изменило свои
прогнозы по мировой экономике и это изменение не положительное. Об этом
"Комментариям" стало известно из сообщения The World Bank.
Штаб-квартира Всемирного банка Фото: открытые источники
Отмечается, что у Всемирного банка плохие новости для мировой экономики. На
рубеже 2023-2024 годов не удастся вернуться к экономическому росту, как
прогнозировалось ранее. В любом случае прогнозы были очень скромными,
поскольку они колебались около 3%. И из последнего анализа стало ясно, что нет
причин для столь умеренного оптимизма.
Во Всемирном банке считают, что из-за устойчивой инфляции, которая сейчас
является наибольшим вызовом для многих правительств, глобальная ситуация будет
более сложной, чем ожидалось в июне. Экономисты сообщили, что снижение
экономических прогнозов касается почти всех стран мира, за исключением
экспортеров природных ресурсов. Именно эти страны останутся в плюсе из-за
высоких цен на сырье, особенно энергоносители.
"Мировой рост резко замедляется и замедлится еще дальше, поскольку страны
впадают в рецессию. Я обеспокоен тем, что эта тенденция будет продолжаться
дольше с разрушительными долгосрочными последствиями для развивающихся рынков и
развивающихся стран", — сказал Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка.
Как отмечают экономисты, основной причиной замедления экономик станет рост
процентных ставок. Сейчас центральные банки увеличивают их в среднем на 2%. А
это в свою очередь означает подорожание кредитования новых инвестиций, а также
обслуживание государственного долга.
Отметим, что термин "стагфляция" возник в результате сочетания
понятий "стагнация" и "инфляция", что означает замедление
основных процессов в экономике вместе с повышением размеров инфляции.
Ранее "Комментарии"
писали, что пекари Зимбабве теряют доходы из-за полномасштабного
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