Ритейлеры vs банки: насколько реально снизить комиссию за эквайринг в Украине

Искусственное ограничение размера комиссии за эквайринг (обслуживание платежей по пластиковым карточкам, – ред.) заберет у банков до 60% комиссионных доходов, которые они тратят на кэшбек и поддержку платежной инфраструктуры. Комиссии, которые платит бизнес банкам, превышают 20 млрд грн. Почему украинские ритейлеры требует платить меньше за эквайринг, а банки – против? Аргументы каких сторон кажутся более убедительными? Какой есть выход из ситуации? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Граничная ставка за эквайринг

Платежные системы, соответствующим образом разработанные банковские продукты, чтобы можно было делать покупку товаров или расчет за них с помощью пластиковой карты, а также совершать расчеты через терминалы, которые являются собственностью банков, пришли к нам из Европы. И на заре этого процесса государственные органы власти фактически заставили ритейл внедрить расчеты терминалами. Не зависимо от того, хотели они этого или нет. Об этом напоминает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, член Украинской Рады Бизнеса (РБ) Владимир Руденко.

"Никто не спрашивал ритейлеров, какие они убытки понесли, с какими неудобствами столкнулись. Просто в свое время заставили ввести такой вид расчетов, – отмечает он. – Банки тем временем работали с кэшем, но также осваивали расчеты через электронные платежные системы. И сейчас они в Украине по собственному усмотрению устанавливают тарифы за эквайринг. Для больших торговых сетей они могут быть чуть меньше, для малого и среднего бизнеса – значительно выше. В целом же в 3-5 раз больше, чем в Евросоюзе".

По словам Владимира Руденко, уже подсчитано, что от 2 до 3% оборота банки получают именно за такие услуги. Плюс – дополнительные средства за обслуживание таких POS-терминалов (электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платёжных карт).

"Если посмотреть на европейский опыт, там давно поняли, что такая ситуация не должна быть дана на откуп одной стороне – банковской системе. И на законодательном урегулировали ситуацию, установив граничные проценты. Которые, подчеркиваю, в разы меньше, чем в Украине. И вполне логично, что украинские ретейлеры хотят, по примеру европейских, чтобы стоимость таких услуг урегулировали на законодательном уровне. Чтобы и у нас была обозначена граничная ставка за эквайринг. Компромисс с банковской системой найти не получается. НБУ жестко стоит на стороне банков, он хочет, чтобы те зарабатывали больше. Потому появилась соответствующая законодательная инициатива. Ее поддерживают многие игроки рынка, включая Аптечную профессиональную ассоциации Украины, ее поддерживает Украинская Рада Бизнеса. Мы хотим установить границы таких услуг. Сделать их стоимость обоснованной, как в ЕС", – поясняет Владимир Руденко.

Он уверяет, что таким образом можно будет снизить стоимость товаров, которые продаются через розничные торговые сети, а также снизить расходы ритейлеров, что особенно важно в период пандемии и карантинных мер.

Эквайринг в Украине: абсурдность ситуации

Генеральный директор в UFC Capital и Arsenal Capital, экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что самый простой способ довести любую ситуацию в экономике до абсурда – всегда ссылаться на интересы конечного потребителя.

"Чем собственно и аргументируют ритейлеры. И им в этом вторят реформаторы и законодатели, взявшиеся эту сферу регулировать. У демагогов всегда куда больше поддержки, нежели у тех, кто обсуждаемую сферу создает и обслуживает. Поэтому банки здесь в очень слабой позиции, – отмечает Александр Гаврутенко. – Кроме того, утверждение, что ценообразование в эквайринге не есть рыночным, то есть не соответствует условиям эффективной конкуренции, а связано с монопольными злоупотреблениями в отрасли, тоже не состоятельно. И выводить этот вопрос с компетенции рынка, в сферу регулирования законодательством – это те старые и надежные грабли, по которым мы так привыкли топтаться".

Эксперт поясняет, что ограничить комиссию за обслуживание карточных платежей – это не только польза для ритейла и покупателей, а и вред для банков: выход кого-то из них из отрасли, сужение конкуренции, ухудшение надежности и качества услуг. Где, в конечном счете, пострадают и ритейл и потребитель.

"Поэтому диалог нужен, открытая дискуссия нужна, аргументация в пользу устойчивого и долгосрочного развития всей сферы безналичных платежей, а не отдельных ее участников в ущерб других, – очень нужна! К чему и призывают банкиры", – уверяет Александр Гаврутенко.

Напомним, в Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт.

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