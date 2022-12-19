Российские акции подверглись крупнейшему проседанию в мире, - СМИ

Местные инвесторы не смогли спасти российский фондовый рынок от спада, вызванного войной, которую Россия развязала против Украины. Поэтому российский рынок акций продемонстрировал наибольшее падение из 92 стран, пишет Вloomberg.



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“Деноминированный в долларах индекс RTS в этом году упал на 35%, это самый плохой показатель среди 92, которые отслеживает Bloomberg во всем мире в национальной валюте, и третий самый плохой в долларах. Индекс MOEX Russia, оцененный в рублях, резко упал на 44%, по пути к самому резкому годовому падению с 2008 года”, — отмечают аналитики.





Авторы издания также подчеркнули: эскалация военных действий против Украины может повлечь за собой новые потери.





"Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на национальную экономику", — цитирует издание слова Петра Матиса, старшего валютного аналитика InTouch Capital Markets.





По его мнению, перспектива российской нефти в течение следующих нескольких кварталов не предвещает ничего хорошего на фоне того, что Европейский Союз настроен снизить свою зависимость от российских товаров и принял предельную цену на российское "черное золото".



"ПАО "ЛУКойл" и ПАО "Газпром", самые весомые составляющие индекса MOEX, в этом году упали на 30% и 53% соответственно. Между тем крупнейший кредитор, зарегистрированный на бирже, ПАО "Сбербанк России" упал на 54%, поскольку международные санкции повлияли на все, начиная от возможности России получить доступ к иностранным резервам и заканчивая системой банковских сообщений SWIFT", — говорится в статье.







Следующий год вряд ли покажет лучшие результаты. Ситуация будет хуже в связи с глобальной рецессией, сдерживающей спрос на товары, а также из-за введения новых санкций, которые еще больше давят на российскую экономику.





"Без свежего притока капитала, ограниченного западными санкциями, российские акции, вероятно, снова будут ниже в следующем году", — прогнозирует Петр Матис.





"Комментарии" ранее писали , что ЕС согласовал девятый пакет санкций против России.

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