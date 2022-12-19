Российские акции подверглись крупнейшему проседанию в мире, - СМИ

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Давиденко Евгения
Местные инвесторы не смогли спасти российский фондовый рынок от спада, вызванного войной, которую Россия развязала против Украины. Поэтому российский рынок акций продемонстрировал наибольшее падение из 92 стран, пишет Вloomberg.
Фото: https://pixabay.com/
“Деноминированный в долларах индекс RTS в этом году упал на 35%, это самый плохой показатель среди 92, которые отслеживает Bloomberg во всем мире в национальной валюте, и третий самый плохой в долларах. Индекс MOEX Russia, оцененный в рублях, резко упал на 44%, по пути к самому резкому годовому падению с 2008 года”, — отмечают аналитики.
Авторы издания также подчеркнули: эскалация военных действий против Украины может повлечь за собой новые потери.
"Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на национальную экономику", — цитирует издание слова Петра Матиса, старшего валютного аналитика InTouch Capital Markets.
По его мнению, перспектива российской нефти в течение следующих нескольких кварталов не предвещает ничего хорошего на фоне того, что Европейский Союз настроен снизить свою зависимость от российских товаров и принял предельную цену на российское "черное золото".
"ПАО "ЛУКойл" и ПАО "Газпром", самые весомые составляющие индекса MOEX, в этом году упали на 30% и 53% соответственно. Между тем крупнейший кредитор, зарегистрированный на бирже, ПАО "Сбербанк России" упал на 54%, поскольку международные санкции повлияли на все, начиная от возможности России получить доступ к иностранным резервам и заканчивая системой банковских сообщений SWIFT", — говорится в статье.
Следующий год вряд ли покажет лучшие результаты. Ситуация будет хуже в связи с глобальной рецессией, сдерживающей спрос на товары, а также из-за введения новых санкций, которые еще больше давят на российскую экономику.
"Без свежего притока капитала, ограниченного западными санкциями, российские акции, вероятно, снова будут ниже в следующем году", — прогнозирует Петр Матис.
"Комментарии" ранее писали , что ЕС согласовал девятый пакет санкций против России.
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