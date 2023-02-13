Российские активы в Украине будут продавать на открытых аукционах: эксперты оценили идею

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, уже заморожены и конфискованы сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из них сейчас фактически простаивают. Поэтому правительство решило запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация, под надзором Фонда государственного имущества.

Фото: pixabay





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"Комментарии" пригласили экспертов проанализировать эту идею.





По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время.





“Никакая приватизация не может проводиться как минимум до полного завершения войны, нашей победы, официального завершения военного положения, — объясняет он. – Кроме того, с экономической точки зрения очень нецелесообразно начинать любые приватизационные процессы во время войны. Поскольку стоимость всех активов на территории государства, где идет война, минимальна”.





Потому государство сможет выручить минимальные суммы по каждому объекту, прогнозирует Новак.





Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать.





“Государство каким-то образом его сохраняет, использует, но возникает вопрос: эффективно ли государство как собственник? К тому же оно уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. Считаю, это верная альтернатива. И это нужно делать на конкурентной основе, через аукционы”, — объясняет он.





Экономический эксперт Даниил Монин в целом тоже одобряет идею правительства.





“Предыдущие решения, например, в 22-м году по активам Медведчука передать “Нафтогазу” без конкурса, когда в результате они полгода не функционировали, и сеть заправок фактически была похоронена. Поэтому именно на открытых аукционах продавать частному бизнесу — хорошая идея Кабмина”, — комментирует он.





С другой стороны, надеяться, что это принесет большие деньги, не стоит.





"Хотя, возможно, найдутся люди, которые готовы будут купить дешево активы, чтобы потом после войны задействовать в большем объеме или перепродать", — рассуждает эксперт.





Монин добавляет, что правительство может запустить эти объекты сейчас и без приватизации, передав во временное использование и управление.