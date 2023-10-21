Российский магнат купил Forbes, - The Washington Post

За 28-летним американским стартапером Остином Расселом, недавно объявившим о покупке за 800 миллионов долларов легендарного медиа-бизнеса, стоит российский магнат Магомед Мусаев. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляет со ссылкой на ряд источников The Washington Post.



Магомед Мусаев

"Я только что купил глобальный Forbes", — рассказал Мусаев одному из своих коллег, говорится в одной из аудиозаписей, которыми располагают американские журналисты.

Как утверждает The Washington Post, Мусаев сделал свою карьеру благодаря связям своего тестя, бывшего лидера Дагестана, которого назначил президент России Владимир Путин. Тесть Мусаева до недавнего времени занимал должность специального посланника России при Организации исламского сотрудничества. А сам Мусаев ранее работал в правительстве Москвы, управляя крупным выставочным центром, а затем пошел на повышение и занялся инновациями. Как утверждают американские журналисты, Мусаев через своего тестя вошел в тесный круг влиятельного миллиардера, связанного с Кремлем, Сулеймана Керимова, также родом из Дагестана.

В 2018 году, Мусаев приобрел права на издание Forbes Russia, которым, по мнению The Washington Post, он не может управлять без одобрения Кремля.

Содействие в осуществлении нынешней сделки, пишет американское издание, Мусаеву оказывает выходец из Индии Хемка, который прожил в России 25 лет, работая с Кремлем над различными проектами, такими как бизнес-школа "Сколково" недалеко от Москвы, и более четырех лет проработав в совете директоров ключевой компании российского государственного оружейного конгломерата "Ростех".

В заявлении для The Post Рассел отрицает какое-либо участие Мусаева или каких-либо российских лиц в сделке.

"Мусаев не имеет никакого отношения к сделке Forbes. Любое предположение об обратном является ложным", — заявил представитель Рассела.



Тем не менее, возможное недопустимое иностранное вмешательство уже привлекло внимание американского государства. Так, в письме от 9 августа сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) и сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды) призвали министра финансов Джанет Л. Йеллен пересмотреть сделку, заявив, что Рассел был "маскируется под ведущего покупателя", в то время как "очевидно, что Рассел является всего лишь каналом для более крупных иностранных инвесторов".

Тем временем, известный российский пропагандист принес свои извинения.

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