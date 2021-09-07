Рост или спад: в Минэкономики сформировали новые цены на бензин

АЗС, фото из открытых источников

Цены на топливо в течение текущей недели могут быть пересмотрены в сторону повышения. Об этом свидетельствуют данные Директората ценовой политики и развития реального сектора экономики, опубликованные на официальном сайте Минэкономики.

По расчетам средней стоимости бензина и дизельного топлива от НАК "Нафтогаз Украины", которая является точкой отсчета для установления автозаправочными станциями розничных цен на топливо, она до 13 сентября составляет 25,94 грн. за литр для бензина и 21,69 грн. за литр для дизельного топлива, то есть на 41 коп. больше, чем неделей ранее.

При расчете максимально допустимых на период карантина, введенного из-за мирового пандемии коронавируса, розничных цен на топливо (с максимальной наценкой в 5 грн. на литр бензина и 7 грн. на литр дизельного топлива), кроме расчетов НАК "Нафтогаз Украины" в расчет берутся суммы акцизных налогов и НДС, курс валют, по данным Нацбанка Украины и показатели логистических затрат, которые рассчитываются в соответствии с внешнеэкономическими договорами.

Таким образом, до 13 сентября включительно цены на бензин с октановым показателем "EURO-95" не должны превышать 30,94 гривны за литр, а цена дизельного топлива на АЗС не должна быть больше 28,69 гривны за литр.

Стоит отметить, что такие нормы касаются только так называемого "социально значимого" горючего, а премиальное топливо под норматив Минэкомики не подпадает.

Ранее "Комментарии" сообщали чего, по мнению экспертов, следует ожидать от цен на топливо этой осенью, учитывая как стандартные сезонные факторы ценообразования, так и мировую борьбу с коронавирусом.

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