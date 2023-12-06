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Рост неизбежен: в "Нафтогазе" сделали заявление о ценах на газ

Международные партнеры призывают к либерализации цен на энергию, в частности, на газ и электроэнергию в Украине

6 декабря 2023, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В период нынешнего отопительного сезона цены на газ не увеличатся, но дальше его стоимость вырастет.

Рост неизбежен: в "Нафтогазе" сделали заявление о ценах на газ

Цены на газ в Украине (фото из открытых источников)

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сказал, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.


Чиновник утверждает, что внедрение реформы по внедрению рынка энергии в Украине является "неизбежной".

"Есть известный всем нам документ об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны ", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

При этом он уверяет, что в реформе либерализации цен на энергию должна учитываться ситуация с войной и наличие стабильности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр энергетики рассказал, будет ли повышение цены на электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время у министерства нет планов изменять тариф и повышать цену на электричество для населения.

Глава Минэнергетики рассказал, что до конца 2023 года действует специальное положение на рынке электроэнергии по обеспечению доступа населения к электроэнергии. Кроме того, Галущенко обещает продолжать действие положения до конца отопительного сезона.

По словам министра, украинская система энергетики полностью готова к отопительному сезону. Несмотря на это, Галущенко назвал причину, которая может вызвать отключение света для населения.

Герман Галущенко сообщил, что Министерство энергетики имеет наработанные решения для экстренных задач, которые были осуществлены на основе прошлого отопительного сезона, когда Россия наносила атаки по критической энергетической инфраструктуре Украины.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleksiy-chernishov-naftogaz-monopolist-tomu-1701811913.html
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