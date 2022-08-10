Рынок ценных бумаг в Украине: ликвидные ли активы

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Основатель First Kiyv Investment Club Иван Компан считает, что рынок ценных бумаг в Украине является не ликвидным.

"Ликвидность всегда была проблемой украинского рынка ценных бумаг. Когда существовал рынок акций все было хорошо пока рынок рос, а когда начиналось падение всё "высыхало". Ликвидности никакой, вы не можете ничего продать ни с каким дисконтом. Тоже самое и с облигациями. Всё было хорошо с ОВГЗ в 18-19ом годах, сейчас эти счастливые года прошли. То, что происходит на рынке ОВГЗ сейчас и то что их Минфин предлагает под 14-16% это нонсенс. На мой взгляд правильные были действия НБУ, который повысил ставки до 25% в надежде, что и доходность ОВГЗ повысится и банки повысят ставки по депозитам и это немного "свяжет" эту гривневую ликвидность и люди будут что-то вкладывать в ценные бумаги", — Компан.

Также Компан добавил, что он не верит в быстрое восстановление украинского рынка ценных бумаг "не ликвидный, не интересный рынок. Для инвесторов, которые хорошо понимают риски и готовы их брать на себя, но точно не для розничного инвестора и точно это не инструмент для инвестирования для граждан на длительный срок, для создания собственных "пенсионных фондов" и т.д".

Основатель наблюдательного совета EFI Group и сооснователь Украинского института будущего Игорь Лиски считает, что за все годы Независимости Украина так и не смогла построить собственный рынок ценных бумаг или фондовый рынок, а также рассказал, какой эффект, по его мнению, могло дать развитие оного.

"Самая главная функция, которую я вижу сейчас во всем мире в этом, это когда все население страны приобщается и имеет доступ к национальным богатствам, госпредприятиям или акциям компаний, в которые они верят. Это имеет большой психологично-экономический эффект для страны. Если бы у нас был нормальный фондовый рынок это бы еще больше связывало экономику с экономическими интересами и вдохновляло украинцев строить свои компании и более уверенно смотреть в завтрашний день. То есть это кроме чисто финансового инструмента еще и психология построения правильной страны", — Игорь Лиски.

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