С 1 марта изменится сумма пенсии работающего пенсионера: какая категория и на сколько

С 1 марта 2022 года будет проведена индексация пенсий и социальных выплат, в том числе работающим пенсионерам. По сообщению tsn.ua, в текущем году ожидается несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первое из них состоится уже 1 марта.

Пенсия - фото из открытых источников

1 марта 2022 года состоится индексация пенсии на 14% для следующих категорий:

военнослужащие – средний размер 700 грн;

страховые пенсии, назначенные к 2019 году – не менее 100 грн., а в среднем вырастет на 500 грн.;

минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС, — пенсия в среднем вырастет на 400 грн.

Что будет с теми, кто не подпадает под индексацию пенсии?

Тем категориям пенсионеров, чья пенсия не получила индексацию в марте 2022 года, в Минсоцполитики предлагают начать доплачивать 135 грн в месяц. Также минимальная пенсия безработным без полного страхового стажа должна возрасти до 2100 грн. А минимальная пенсия по инвалидности, если у пенсионера полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) должен повыситься до 2300 грн.

Правительство поделилось также другими своими планами. В частности, в Минсоцполитики предлагают увеличить:

пособие на ребенка для многодетных семей будет 2100 грн. (сейчас 1700 грн.);

социальная помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам будет составлять 2100 грн. (сейчас 1934 грн.).

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