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Главная Новости Бизнес экономика С 1 сентября у пенсионеров вырастут пенсии: это коснется не всех
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С 1 сентября у пенсионеров вырастут пенсии: это коснется не всех

Повышение минимальной заработной платы неминуемо влечет рост "минималки" в ПФУ

сегодня, 15:42
Автор:

Екатерина Белоброва

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек в связи с принятием законопроекта о повышении минимальной заработной платы до 5 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и  имеющих страховой стаж: 35 лет - мужчины и 30 лет - женщины.

С 1 сентября у пенсионеров вырастут пенсии: это коснется не всех

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Как отметили в ПФУ, пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный валютный фонд сделал прогнозы для беднейших стран в ключе коронавирусного кризиса в мире.


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