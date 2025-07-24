С 24 июля бизнес в Украине может выдохнуть спокойно: что заявила новая премьер

Правительство утвердило план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса государственными органами. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключением будут высокорисковые отрасли, как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно", — акцентировала глава правительства.

Как отметила Юлия Свириденко, в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений. До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет на нужды обороны и восстановления.

"В планах — запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений", — добавила Свириденко.

Также правительство готовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Она отметила, что открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только генпрокурор или руководители областного уровня.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО в Украине введен мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Об этом говорится в сообщении. При этом, согласно украинского законодательства, проверки бизнеса регулируются Налоговым кодексом. Для настоящего моратория требуется закон об изменениях в Налоговый кодекс, например, на период военного положения. О чем говорит данное заявление президента? Действительно ли одним указом президента можно остановить проверки бизнеса в Украине или в реальности все может быть иначе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



