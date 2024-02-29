С чем входим в весну: какие финансово-экономические перспективы Украины

Украина заканчивает сложнейшую зиму и входит в весну-2024 с отсутствием столь важной помощи со стороны США, но с увеличением поддержки со стороны Европы. И с проблемами в ракурсе наполнения бюджета. Эксперты специально для портала "Комментарии" оценили ближайшие финансово-экономические перспективы Украины.

Финансово-экономические перспективы Украины. Фото: из открытых источников

На финансово-экономических фронтах ситуация для Украины более-менее нормальная

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на финансово-экономических фронтах у нас ситуация более-менее нормальная.

годового макрофина лишь около 7 млрд. Остальное – это военно-техническая помощь. Боеприпасы, вооружение, другие направления, необходимые для ВСУ". "Намного хуже она на военно-техническом, – акцентирует он. – В обещанных американцами 60 млрд долларов (соответствующий законопроект "завис" в Палате представителей

По словам эксперта, решение по поводу предоставления Украине 4,6 млрд первого транша (из 50 млрд евро от ЕС в рамках четырехлетней помощи) будет реализовано уже в марте. Что создаст необходимую финансовую подушку для проведения запланированных социальных выплат.

"В помощь тут и 900 млн долларов, которые теоретически можем получить от МВФ", – отмечает Олег Пендзин.

Будут некие движения в сторону укрепления или ослабления гривны

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился мнением касательно курса валют:

"Курс гривны сейчас целиком зависит от Нацбанка. Именно он определяет – что с ним делать. Учитывая непредсказуемость НБУ, сложно сказать, как он намерен поступать с курсом далее".

Но на сегодняшний день, отмечает эксперт, непохоже, что будут некие движения в сторону укрепления или ослабления гривны.

"Так что, скорее всего, в течение марта курс останется на нынешнем уровне – в районе 38,2 грн", – прогнозирует Борис Кушнирук.

Ожидается рост тарифов на электроэнергию

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко обращает внимание, что в нашем бюджете – огромная дыра. А ни одно украинское правительство, подчеркивает он, никогда ничего не могло придумать в таком случае, кроме как поднимать тарифы на коммуналку. И, похоже, нас ожидает что-то в этом роде.

"Ожидается рост тарифов на электроэнергию – с 1 мая или с 1 июня. В Минэнерго говорят о 3,5-4 грн кВт-час (с нынешних 2,64 грн кВт-час). Понятно, что может быть политическая воля Офиса президента, который заблокирует это поднятие. Но на данный момент выглядит так, что тарифы на электроэнергию поднимут", – считает эксперт.

А поднятие тарифов на электроэнергию, продолжает он, приведет к подорожанию примерно на 20% услуг за обслуживание многоквартирных домов. Ведь электроэнергия в данном случае — это освещение мест общего пользования, работа насосов, лифтов, поясняет Олег Попенко.

"Параллельно с этим Минэнерго и Нафтогаз подумывают над поднятием стоимости газа, – уверяет он. – Вскоре завершится отопительный сезон, на период которого тарифы обещали не трогать. А теперь могут тронуть, подняв на 10-15% (до 9 — 9,5 грн). Ну, а если вырастут тарифы на газ, то это автоматически тянет за собой рост тарифов на теплоподачу, на горячую воду. И это на фоне того, что теплокоммунэнерго и сейчас жалуются, что не могут покрыть существующие расходы. Их долги за газ уже превысили 40 млрд грн. Рост тарифов усугубит ситуацию. И мы получим еще большие проблемы в ЖКХ".

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло с Украиной после побед в 2022 году: куда повернет война.



