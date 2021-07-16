С какими странами мира Украина выгоднее всего торговать

Индия, Египет, Турция, Нидерланды, Ирак и Италия являются наиболее выгодными торговыми партнерами для Украины. Положительное сальдо от торговли товарами с этими странами по результатам января-мая 2021 принесло нашей стране больше 300 миллионов долларов прибыли с каждой из них. В частности, превышение экспорта над импортом в результате торговли с Индией в этом году составило 614,7 млн долларов США (положительное сальдо), Египтом — 579,3 млн долларов, Турцией — 463,3 млн долл., Голландией — 435,4 млн долл., Ираком — 339,1 млн долл., Италией — 300,7 млн. долларов. Места с 7 по 10 заняли следующие "прибыльные" для украинской торговли страны: Молдова, Испания, Румыния и Иран. Торговля с каждой из этих стран принесла украинским компаниям положительное сальдо от 200 до 300 миллионов долларов. Также выгодными для нашей страны оказались торговые отношения с Израилем, ОАЭ, Саудовской Аравией, Польшей, Чехией и другими. Об этом изданию "Комментарии" стало известно из опубликованных данных на сайте Госстата.

Индия является самым выгодным торговым партнером для Украины, фото из открытых источников

В то же время общее сальдо торговли со странами ЕС в Украине — отрицательное. За 5 месяцев этого года оно составило -924,1 млн долларов. Также наиболее "невыгодной" для нашей страны является торговля с Германией, Беларусью, США, Россией и Швейцарией. Фактически из-за Германии (превышение импорта над экспортом в 1 млрд 228 млн долл.) Украина имеет отрицательный баланс торговли со странами ЕС. Также 1 млрд долларов прибыли принесла международная торговля с Украиной белорусским товаропроизводителям. Поэтому белорусские "санкции" и возможен разрыв торговли по отношению к Украине более негативно повлияют на наших северных соседей, чем на нас.

В общем больше всего украинского экспорта с начала года поступило в Китай (14,5% от всей суммы экспорта), Польшу (7,7%) и Турцию (6,8%). Больше всего товаров в денежном выражении к нам импортировали тот же таки Китай (14,7% всего импорта), Германия (8,7%) и Россия (7,8%). На товарооборот со странами ЕС приходится примерно 40% всех экспортно-импортных операций Украины.

Напомним, с начала года в Украине синхронно резко вырос экспорт и импорт товаров.





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