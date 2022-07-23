С начала войны в Украине выросли цены на продукты: что подорожало больше всего

С февраля по июнь в Украине значительно выросли цены на некоторые продукты питания. Об этом сообщается на сайте Госстата.

Цены на продукты в Украине. Фото из открытых источников

Так, в статистике, опубликованной за июнь 2022 года, указывается, что с начала войны в стране выросли цены на мясо. Килограмм свинины в феврале обходился покупателям в среднем по 123,50 грн, в июне стоимость выросла до 140,24 грн/кг. Филе куриное за этот период подорожало со 123,63 грн/кг до 131,97 грн/кг. А цены на говядину, наоборот, за это время упали. В феврале килограмм мяса обходился в 208,02 грн, а в июне стоимость упала до 205,59 грн/кг. Ценник на мороженную рыбу увеличился с 105,83 грн/кг до 130,60 грн/кг (с февраля по июнь).

За время войны в Украине также подорожали молочные продукты. К примеру, ценник на мягкие жирные сыры вырос с 139,55 грн/кг до 146,76 грн/кг. Сметана жирностью до 15% в среднем обходится покупателям в 85 гривен за 1кг, а в феврале средняя цена на продукт составляла 76,56 грн/кг. Сливочное масло подорожало с 54,56 грн/200г до 59,97 грн/200г.

Значительно за эти месяцы в Украине выросла стоимость овощей. Ценник на белокочанную капусту увеличился практически вдвое в период с февраля по июнь. Ранее средняя цена на капусту составляла 20,33 грн/кг, а в июне — 39,57 грн/кг. Репчатый лук подорожал с 14,52 грн/кг до 25,70 грн/кг. Стоимость свеклы изменилась с 17,56 грн/кг до 32,23 грн/кг. Цена на картофель в июне составила 12,24 грн/кг, в феврале — 9,54 грн/кг. Морковь подорожала с 15,76 грн/кг до 27,69 грн/кг.





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