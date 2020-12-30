С января дорожает еще один пункт "коммуналки" - цена увеличится на 15-20 процентов

Уже в начале наступающего года поднимается тариф на водоснабжение и водоотвод. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрила подорожание.

Известно, что подорожание произойдет в среднем, на 15-20%. Цены будут варьироваться в районе от 22,58 до 44,88 грн за один кубометр воды, в зависимости от региона. Известно, что холодная вода подорожает в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Запорожье и других областных центрах. Решение о поднятии цен на воду принимает местная власть.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский год назад в своем видеообращении заявлял о том, что правительство активно работает над тем, чтобы в платежках украинцев уже к следующему (то есть, уже нынешнему) отопительному сезону тарифы на тепло снизились почти вполовину. В то же время, цифры в платежках украинцев в последнее время постоянно растут, и не только в квитанциях за тепло, но и за газ, свет, холодное и горячее водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, порталу стало известно о том, что в Украине электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 7:00) обойдется украинцам в два раза дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч. Тарифы на электроэнергию. А что касается стоимости электричества в период максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), то она составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч, передает "Энергореформа". Сообщается, что в ночное время потребитель оплачивает 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч) от полной стоимости, а в остальное время – фиксированный тариф.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!