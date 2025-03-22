Сахар дорожает: сколько будет стоить летом и чего ждать дальше

Украинцы уже заметили, что сахар постепенно дорожает, и эта тенденция, похоже, только набирает обороты. Главные причины – активный экспорт, высокий спрос и сезонные колебания. Аналитики прогнозируют, что летом цена может добиться нового пика. Какая ситуация на рынке сейчас, и стоит запасаться сахаром вперед – разбирались "Комментарии".

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По состоянию на март, средняя отпускная цена сахара на украинских заводах колеблется в пределах 24,60–25,30 грн/кг. Однако эксперты аграрного рынка предупреждают: к июню – июлю стоимость может вырасти до 27–28 грн/кг.

Главные факторы удорожания – высокий внутренний спрос и расширение рынков сбыта. Производители активно экспортируют сахар в ЕС, а также в Турцию, Камерун, Индонезию и Израиль. Открытие европейского рынка способствовало тому, что многие заводы выкупают квоты, что в свою очередь подталкивает цены вверх.

Кроме того, работает традиционный сезонный тренд: с начала года до середины лета сахар стабильно дорожает. Так что, если ситуация не изменится, летом потребителям придется платить больше.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что овощи, молочные продукты и курятина стали значительно дороже , что вызвано разными факторами, от изменения спроса до сезонных колебаний. По данным обновленного продуктового мониторинга УКАБ, в марте отмечено существенное удорожание нескольких категорий товаров. Больше всего подорожали овощи, среди которых лидером являются томаты, цена на которые выросла на 39% за месяц. Этот рост связан с дефицитом отечественного производства и уменьшением импорта из Турции. Морковь тоже подорожала на 30% из-за сезонного дефицита и высокого уровня зависимости от импорта.