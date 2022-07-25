Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" - СМИ

Несмотря на санкции в России продолжают продавать технику известного бренда Samsung в магазинах по "серым схемам". Пикантность ситуации добавляет то, что еще раньше компания публично сделала заявление о прекращении поставок в страну-агрессор. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Магазин Samsung. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что до полномасштабной войны компания "Samsung" была достаточно мощно представлена на российском рынке. Чего только стоят показатели, что 30% от всех продававшихся в России мобильных телефонов были именно бренда "Samsung". И, несмотря на пламенные заявления компании о прекращении поставок электроники (в т.ч. чипов и телефонов) в РФ, заработок в России продолжается.

Журналисты-расследователи обнаружили информацию CNews, согласно которой оказалось, что с конца июня "Samsung" в России ищет 19 новых менеджеров и 12 разработчиков в исследовательском центре "Samsung". Эта информация находится в публичном доступе на сайте вакансий HeadHunter. Больше новых вакансий представлено в Москве. В основном ищут руководителя отдела бытовой электроники, регионального менеджера, менеджера по работе с ключевыми клиентами.

Авторы материала задаются логичным вопросом, что если бы компания действительно вышла с российского рынка, как об этом было объявлено публично, то вряд ли бы в "Samsung" искали новых продавцов в России,

"Samsung", "героически уходящий" с российского рынка, не просто продолжает там работать, а создает пути серого импорта в Россию для прямого обхода санкций!", – говорится в материале.

Журналисты считают, что "Samsung" в столице России набирает специалистов для "параллельного импорта", который таковым не является, поскольку на самом деле они закупают у себя самих – через представительства Samsung из стран Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Новые сотрудники будут заниматься контролем выкладки товаров на прилавках, распространением по сети, рекламными материалами и т.д.

В подтверждение этой версии авторы материала отмечают, что смартфоны имеют маркировку ЕАС (Eurasian Conformity), удостоверяющую Евразийское соответствие на рынке государств-членов Таможенного союза. Все смартфоны однотипичны и предназначены для работы в странах Таможенного союза (включая Россию).

Как говорится в публикации, официально главный офис Samsung в Корее как против этого, но "не замечает", что его официальные дилеры в России продают контрафактную технику. На товарах есть маркировка на русском языке, а локализовать технику в России не нужно – она работает.

Кроме того, говорится в материале, компания Samsung имеет завод по производству телевизоров в российской Калуге. В июне он частично вернулся к работе, а официальный сайт Samsung в России ничего о запрете поставок товаров в Россию не пишет, зато хвастается благотворительностью и предлагает обзоры новых моделей техники.

При этом авторы публикации отмечают, что человек, работавший с компанией Samsung, на правах анонимности сообщил им, что стратегические решения (в том числе о продаже) в других странах всегда официально согласовываются с центральным офисом в Южной Корее. Так что сами по себе представительства Samsung в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Киргизии не смогли бы без ведома руководства в Корее наладить схему "серого импорта". Поэтому этот шаг, по словам источника издания, согласован в Сеуле в центральном офисе Samsung.

В связи с этим авторы материала призвали украинцев бойкотировать технику Samsung, пока компания не прекратит продажи своих товаров в России.

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