Самые богатые люди бегут из Норвегии: какая причина

Более 50 миллиардеров и миллионеров покинули Норвегию из-за незначительного повышения налога на богатство. Управляющая коалиция правительства Норвегии повысила налог на 0,1%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Норвежцы бегут от уплаты налога на богатство. Фото из открытых источников

Лейбористская коалиция Норвегии повысила налог на богатство с 1 до 1,1%, чем спровоцировала рекордное количество оттока самых богатых людей страны.

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"Трудный выбор был сделан. Я переехал из Аскера, Норвегия, в Лугано, Швейцария", – написал в сентябре прошлого года крупнейший налогоплательщик Норвегии и акционер инвестиционной компании Aker ASA Кьелл Инге Рокке.

Рокке является одним из самых больших миллиардеров, покинувших страну. Его состояние оценивается в 19,6 млрд крон (72 млрд гривен). Его переезд обойдется Норвегии в 175 миллионов норвежских крон в год. По данным норвежского издания Dagens Naeringsliv, 50 состоятельных граждан уехали из страны. Это больше, чем общее количество выехавших из Норвегии за последние 13 лет.

Профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гемс-Онстад оценивает, что общее состояние покинувших страну составляет по меньшей мере 600 млрд норвежских крон (более 2 триллионов гривен).

"По моему мнению, это немного похоже на Brexit. Норвегия не известна тем, что принимает вредные для нее решения, поэтому отток предпринимателей является своеобразным шоком", — говорит Гемс-Онстад.

Большинство из богатых норвежцев выбирают Швейцарию. Такой выбор может показаться странным, ведь в стране существует налог на богатство на уровне 4%. Однако страна предлагает гражданам, живущим, однако не работающим в Швейцарии льготный, единовременный налог на расходы, а не на доходы и активы.

Из-за значительного выезда своих граждан в Норвегии заявила, что рассматривает возможность создать "налог на выезд". Таким образом, лицо должно будет уплатить налог от своего дохода в момент выезда из страны.

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