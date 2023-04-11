Самые богатые люди бегут из Норвегии: какая причина

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Slava Kot
Более 50 миллиардеров и миллионеров покинули Норвегию из-за незначительного повышения налога на богатство. Управляющая коалиция правительства Норвегии повысила налог на 0,1%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.
Норвежцы бегут от уплаты налога на богатство. Фото из открытых источников
Лейбористская коалиция Норвегии повысила налог на богатство с 1 до 1,1%, чем спровоцировала рекордное количество оттока самых богатых людей страны.
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Рокке является одним из самых больших миллиардеров, покинувших страну. Его состояние оценивается в 19,6 млрд крон (72 млрд гривен). Его переезд обойдется Норвегии в 175 миллионов норвежских крон в год. По данным норвежского издания Dagens Naeringsliv, 50 состоятельных граждан уехали из страны. Это больше, чем общее количество выехавших из Норвегии за последние 13 лет.
Профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гемс-Онстад оценивает, что общее состояние покинувших страну составляет по меньшей мере 600 млрд норвежских крон (более 2 триллионов гривен).
Большинство из богатых норвежцев выбирают Швейцарию. Такой выбор может показаться странным, ведь в стране существует налог на богатство на уровне 4%. Однако страна предлагает гражданам, живущим, однако не работающим в Швейцарии льготный, единовременный налог на расходы, а не на доходы и активы.
Из-за значительного выезда своих граждан в Норвегии заявила, что рассматривает возможность создать "налог на выезд". Таким образом, лицо должно будет уплатить налог от своего дохода в момент выезда из страны.
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