Российская компания "Алроса", контролирующая 95% добычи алмазов в России и более 25% — по всему миру, после включения в блокирующий список санкций ЕС потеряла почти 30% выручки.

Из-за санкций РФ теряет доходы от продажи алмазов. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters, после попадания под западные санкции показатели "Алроса" за второе полугодие прошлого года выглядели ужасающе. В частности, выручка компании упала на 29% (по сравнению с первым полугодием 2023 г.), операционная прибыль – на 55%, а чистая прибыль – на 47%.

Издание пишет, что записи алмазов на складах компании выросли на 61%.

Отмечается, что из-за санкций в 2023 году "Алроса" прекращала продажи алмазов. После этого из компании уволили директора Сергея Иванова, являющегося сыном бывшего министра обороны РФ и специального представителя Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

