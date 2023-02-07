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Санкции не действуют? «Дыра» в бюджете РФ выросла в 14 раз

Дефицит российского бюджета в январе составил 1,8 триллиона рублей, что в 14 раз больше, чем годом ранее.

сегодня, 11:18
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Автор:

Давиденко Евгения

Федеральный бюджет страны-агрессора в первый месяц нового года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает показатели в январе 2022 года. Об этом пишет "Мелуза", ссылаясь на российский "Интерфакс", информируют "Комментарии". 

Санкции не действуют? «Дыра» в бюджете РФ выросла в 14 раз

Фото: pixabay.com



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Сообщается, что в январе 2022-го, до вторжения в Украину, бюджет исполнили с профицитом 125 миллиардов рублей.


"Дыра" бюджета в январе 2023-го стала рекордной для этого месяца. Дефицит составил 60% от планов на 2023 год, ведь главная смета страны-оккупанта предполагает дефицит в размере 2,93 триллиона рублей в 2023 году.


Согласно данным Минфина РФ, доходы в годовом выражении сократились на 35%, до 1,36 триллиона рублей, а расходы увеличились на 59%, до 3,12 триллиона рублей.


Нефтегазовые доходы упали на 46%, что в первую очередь связано со снижением цен на нефть Urals и сокращением экспорта газа, отмечают в ведомстве. Ненефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном за счет уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.


Также известно, что Министерство финансов России впервые продало из Фонда национального благосостояния 3633 килограмма золота в обезличенной форме, чтобы покрыть дефицит бюджета. С этой же целью Минфин продал 2,3 миллиарда юаней. Доход от сделок с золотом и юанем составил 38,5 миллиарда рублей.


Мы ранее писали, что неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США. Аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.



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Источник: https://meduza.io/news/2023/02/06/defitsit-rossiyskogo-byudzheta-v-yanvare-sostavil-1-8-trilliona-rubley-eto-v-14-raz-bolshe-chem-god-nazad
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