Санкции Запада против банков: насколько серьезно ограничения повлияют на российскую экономику

Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания объявили о новых санкциях против России во вторник, 22 февраля, после признания Москвой двух оккупированных регионов в Украине независимыми. Об этом сообщает Reuters.

Монета российского рубля и банкнота доллара США - Reuters

Главные из них: российские банки и их способность работать на международном уровне.

Однако влияние новых санкций, вероятно, будет минимальным. Западные правительства — сейчас — предпочитают хранить намного большие пакеты санкций, которые они запланировали, в резерве на случай эскалации кризиса.

Это означает, что российские банкиры или их западные коллеги, имеющие риски в стране, пока немного потеряли.

Какое будет влияние?

Пока – минимальное.

Крупные российские банки глубоко интегрированы в мировую финансовую систему, а значит, санкции против крупнейших учреждений можно ощутить далеко за ее пределами.

Новые санкции направлены на мельчайших кредиторов.

Меры, направленные на банки, еще не столь масштабны, как те, которые были введены после аннексии Крыма Россией в 2014 году, хотя многие из этих санкций остаются в силе.

Новые меры Британии воздерживаются от установления ограничений для крупнейших государственных банков, отсечения капитала для российских компаний или изгнания других известных так называемых российских олигархов из Британии.

Акции крупнейших российских банков, Сбербанка (SBER.MM) и ВТБ выросли после того, как подконтрольные государству группы избежали санкций.

Аналитики утверждают, что российские учреждения лучше справляются с ограниченными санкциями, чем восемь лет назад, а российские государственные банки сократили свое влияние на западные рынки.

С 2014 года Россия диверсифицировалась от американских казначейских облигаций и долларов – евро и золото составляют большую долю российских резервов, чем доллары, согласно январскому докладу Института международных финансов.

Россия также обладает сильной макроэкономической защитой, включая значительные резервы в твердой валюте в размере 635 миллиардов долларов, цены на нефть около 100 долларов за баррель и низкое соотношение долга к ВВП в 18% в 2021 году.

Что может сильнее всего поразить?

Больше всего опасаются банки региона и западные кредиторы по поводу возможности запрета России использовать широко распространенную глобальную платежную систему SWIFT, которую используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах.

Такой шаг сильно ударит по российским банкам. Запрет SWIFT усложнил бы европейским кредиторам возврат денег, а Россия создала бы альтернативную платежную систему.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении сообщил о решении ввести американские санкции в отношении РФ. На такие шаги он пошел после того, как Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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