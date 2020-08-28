САП закрыла дело «Роттердам+» – журналист

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Татьяна Веремеева
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело "Роттердам+"
после экспертизы об отсутствии ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный
редактор издания "Цензор. Нет" Юрий Бутусов.
Журналист сообщил, что сегодня процессуальный руководитель дела, прокурор
САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований
постановление о закрытии дела.
Согласно данным журналиста, в ходе комиссионной экспертизы Служба
безопасности Украины (СБУ) не смогла определить сумму ущерба. В ведомстве
заявили, что цены менялись на фоне разницы в тарифах.
О том, что дело "Роттердам+" закрыли, также сообщил экс-нардеп, член
наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он отметил, что прокурор
САП не уведомил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), поэтому НАБУ
намерено подать жалобы на закрытие уголовного производства в САП и Офис
генпрокурора.
Лещенко назвал действия прокурора манипуляцией, и экспертиза не
подтвердила, что убытков не было.
Отметим, расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 года. В нем
были задействованы 15 детективов и 7 прокуроров.
Формула "Роттердам+" использовалась при расчете стоимости угля при
установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии для промышленности с 2016
до 2019 года. Ее действие отменили летом 2019 года вместе с введением рынка
электроэнергии.
Напомним, в Киеве 30 июня началась бессрочная акция протеста шахтеров и
профсоюзных работников. Хотя о недовольстве горняки заявляли еще весной,
собираясь выйти на митинги после карантина. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", сколько в "шахтерских бунтах" экономики,
сколько – политики, и что делать, чтобы решить проблему.
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