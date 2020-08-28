САП закрыла дело «Роттердам+» – журналист

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело "Роттердам+" после экспертизы об отсутствии ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор издания "Цензор. Нет" Юрий Бутусов.



Журналист сообщил, что сегодня процессуальный руководитель дела, прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Согласно данным журналиста, в ходе комиссионной экспертизы Служба безопасности Украины (СБУ) не смогла определить сумму ущерба. В ведомстве заявили, что цены менялись на фоне разницы в тарифах.

О том, что дело "Роттердам+" закрыли, также сообщил экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он отметил, что прокурор САП не уведомил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), поэтому НАБУ намерено подать жалобы на закрытие уголовного производства в САП и Офис генпрокурора.

Лещенко назвал действия прокурора манипуляцией, и экспертиза не подтвердила, что убытков не было.

Отметим, расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 года. В нем были задействованы 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула "Роттердам+" использовалась при расчете стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии для промышленности с 2016 до 2019 года. Ее действие отменили летом 2019 года вместе с введением рынка электроэнергии.

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