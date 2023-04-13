logo

BTC/USD

30219.17

ETH/USD

1983.13

LTC/USD

93.75

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика СБУ арестовала имущество "подсанкционного олигарха" Новинского
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ арестовала имущество "подсанкционного олигарха" Новинского

Он известен как финансист Московского патриархата в Украине

сегодня, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

СБУ арестовала имущество "подсанкционного олигарха Новинского" более чем на 3,5 млрд грн. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Спецслужба подозревает его, как говорится в информации СБУ, в "пособничестве стране-агрессору".

СБУ арестовала имущество "подсанкционного олигарха" Новинского

СБУ арештувала майно Новинського

По материалам Службы безопасности, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, – говорят в СБУ. – Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов".

По материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха. В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Тем временем, стали известны новые доказательства об убийстве украинского пленника.

Украина недовольна взглядом США на контрнаступление.

А в британской разведке рассказали, что действительно стоит за отказом Кремля массово праздновать 9 мая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!