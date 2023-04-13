СБУ арестовала имущество "подсанкционного олигарха Новинского" более чем на 3,5 млрд грн. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Спецслужба подозревает его, как говорится в информации СБУ, в "пособничестве стране-агрессору".

СБУ арештувала майно Новинського

По материалам Службы безопасности, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

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"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, – говорят в СБУ. – Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов".

По материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха. В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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