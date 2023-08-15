СБУ может привлечь к ответственности главу ФГИУ Умерова из-за дела Центрэнерго

Советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко пишет, что к "фактической диверсии на Центрэнерго" могут быть причастны глава Наблюдательного Совета Виктор Бусько, член Наблюдательного Совета, советник Андрея Ермака Андрей Гота, так заместитель председателя Фонда госимущества Александр Федоришин.

Центрэнерго – крупнейшая компания по производству электрической и тепловой энергии в центральной и восточной Украине

"Уверен, что СБУ должна не только привлечь к ответственности диверсантов, орудующих на Центренерого и в Фонде госимущества, но и довести дело до разоблачения всей агентурной цепочки. Точно знаю — это необходимо сделать, потому что за всем этим стоят не простые люди, а такие как глава Фонда госимущества Рустем Умеров и депутат Верховной Рады Максим Ефимов", — утверждает Ильченко.

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4 августа было проведено совещание Наблюдательного совета Центрэнерго с участием главы СБУ Василия Малюка, на котором обсуждались текущие проблемы деятельности Центрэнерго. В результате этого СБУ было зарегистрировано уголовное дело из-за халатности и бездействия руководства компании и представителей Фонда государственного имущества в Наблюдательном совете предприятия и фактический провал подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду.

Центрэнерго – крупнейшая компания по производству электрической и тепловой энергии в центральной и восточной Украине. Основными видами деятельности "Центрэнерго" есть производство электроэнергии, поставляемой на оптовый рынок электроэнергии Украины, и производство тепловой энергии. Доля компании в общем производстве электроэнергии Украины составляет около 8%, в структуре тепловой генерации – около 18%. Она играет значительную роль в поддержании и регулировании энергетического баланса страны.

