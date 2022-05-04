Счетная палата планирует войти в состав Европейской палаты аудиторов

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Нарожный Дмитрий
Счетная палата Украины намерена получить
статус наблюдателя в Контактном комитете высших органов аудита стран
Европейского Союза и войти в Европейскую палату аудиторов.
Пацкан обратился к членам Контактного комитета ЕС с просьбой включить Счетную палату в сеть кандидатов высших органов аудита. Фото: Pixabay
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий
Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим, он обратился к членам
Контактного комитета ЕС с просьбой включить Счетную палату в сеть кандидатов
высших органов аудита и потенциальных кандидатов в члены ЕС и предоставить нам
право участия в заседаниях Контактного Комитета Европейского союза в качестве
наблюдателя.
По словам главы палаты, скорая процедура
рассмотрения заявки позволит как можно быстрее приступить к интеграционным
процессам и совместной реконструкции новой Украины.
Пацкан отметил, что Счетная палата является
важным органом и элементом системы управления публичными финансами и
эффективным инструментом парламентского контроля, который адаптирует
деятельность в соответствии с INTOSAI и лучшими европейскими практиками.
Глава ведомства призвал коллег из высших органов аудита делиться со Счетной палатой существующими практиками аудита программ и фондов, направленных на инфраструктурные проекты, а также другим опытом участия ВОА в послевоенной стабилизации экономики.
По информации Счетной палаты, Контактный
комитет координирует взаимодействие высших органов аудита стран-членов ЕС с
Европейской палатой аудиторов, а та, в свою очередь, обеспечивает аудит
расходов и поступлений бюджета Евросоюза.
ЕПА также проверяет доходы и расходы всех
органов, ведомств или агентств, созданных ЕС. Сотрудничество высших органов
аудита стран ЕС и Палаты проходит именно в рамках Контактного комитета.
На практике – это площадка для обсуждения всех
актуальных вопросов публичных финансов ЕС. Полноправные члены Комитета – только
ВОА государств – членов ЕС. Высшие органы аудита стран потенциальных кандидатов
и кандидатов в члены ЕС могут приглашаться к работе в качестве наблюдателей.
Они также привлекаются к соответствующей сети ВОА — странам потенциальных
кандидатов в ЕС и специальной рабочей группе, созданной для них.
Пацкан напомнил, что Украина рассчитывает стать кандидатом в члены Европейского союза уже летом.
"Поэтому логично, что Счетная палата стремится получить статус наблюдателя в Контактном комитете. А потом стать членом Европейской палаты аудиторов. Рассчитываем на положительное решение!", – резюмировал глава Счетной палаты.
Ранее сообщалось, что в марте несколько государств были против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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