Счетная палата планирует войти в состав Европейской палаты аудиторов

Счетная палата Украины намерена получить статус наблюдателя в Контактном комитете высших органов аудита стран Европейского Союза и войти в Европейскую палату аудиторов.

Пацкан обратился к членам Контактного комитета ЕС с просьбой включить Счетную палату в сеть кандидатов высших органов аудита. Фото: Pixabay

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим, он обратился к членам Контактного комитета ЕС с просьбой включить Счетную палату в сеть кандидатов высших органов аудита и потенциальных кандидатов в члены ЕС и предоставить нам право участия в заседаниях Контактного Комитета Европейского союза в качестве наблюдателя.

По словам главы палаты, скорая процедура рассмотрения заявки позволит как можно быстрее приступить к интеграционным процессам и совместной реконструкции новой Украины.

Пацкан отметил, что Счетная палата является важным органом и элементом системы управления публичными финансами и эффективным инструментом парламентского контроля, который адаптирует деятельность в соответствии с INTOSAI и лучшими европейскими практиками.

Глава ведомства призвал коллег из высших органов аудита делиться со Счетной палатой существующими практиками аудита программ и фондов, направленных на инфраструктурные проекты, а также другим опытом участия ВОА в послевоенной стабилизации экономики.

По информации Счетной палаты, Контактный комитет координирует взаимодействие высших органов аудита стран-членов ЕС с Европейской палатой аудиторов, а та, в свою очередь, обеспечивает аудит расходов и поступлений бюджета Евросоюза.

ЕПА также проверяет доходы и расходы всех органов, ведомств или агентств, созданных ЕС. Сотрудничество высших органов аудита стран ЕС и Палаты проходит именно в рамках Контактного комитета.

На практике – это площадка для обсуждения всех актуальных вопросов публичных финансов ЕС. Полноправные члены Комитета – только ВОА государств – членов ЕС. Высшие органы аудита стран потенциальных кандидатов и кандидатов в члены ЕС могут приглашаться к работе в качестве наблюдателей. Они также привлекаются к соответствующей сети ВОА — странам потенциальных кандидатов в ЕС и специальной рабочей группе, созданной для них.

Пацкан напомнил, что Украина рассчитывает стать кандидатом в члены Европейского союза уже летом.

"Поэтому логично, что Счетная палата стремится получить статус наблюдателя в Контактном комитете. А потом стать членом Европейской палаты аудиторов. Рассчитываем на положительное решение!", – резюмировал глава Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что в марте несколько государств были против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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