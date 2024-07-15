Сделка, о которой знают все: на какую махинацию энергетиков третья власть подряд закрывает глаза

Энергорынок в Украине несправедлив, об этом порталу "Комментарии" сказал экономист, председатель движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Энергосети Украины

Более того, по его словам, он как предприниматель может аргументированно доказать свои слова.

"Когда от меня, как предпринимателя облэнерго, требуют предоставить предоплату по лимитам. То есть, например, у меня есть лимит, грубо говоря 10 000 кВт, и от меня требуют оплаты вперед, без чего могут отключить электроэнергию. Но, заплатив заранее, цена фиксируется не в кВт, а в гривнах. А потом меняется цена и для меня, например, оплаченные 10 000 кВт уже становятся 7-8 тысячами кВт. То есть я фактически кредитую частную структуру, которая за мои деньги покупает электроэнергию и мне продает дороже. Об этой сделке знают все народные депутаты", — отметил Доротич.

Эксперт говорит, что по всему миру платят по факту, а в Украине требуют предоплату. Также он не понимает, почему не фиксируется подписка на кВт.

Еще один вопрос, говорит Доротич, волнующий всех предпринимателей – это вопрос получения мощностей.

"Здесь вообще сплошная коррупция. Для получения мощностей нужно сначала заплатить колоссальный взнос – 10,000 грн за кВт, да еще и нужно "подмазать", чтобы достучаться. Потому что всегда найдутся отговорки о невозможности предоставления такой технической возможности. Расскажут, что вам нужно проложить сеть и передать ее на баланс частной фирмы. Все это происходит в нашем так называемом энергорынке. Хотя скорее это энергомонополия, в которой задействованы и частные структуры, приближенные к власти и государственные структуры, принимающие законодательство в виде законов, постановлений Кабмина, другие регуляционные документы", – отметил Сергей Доротич.

По его словам, уже изменилась третья власть, однако эти схемы рабочие и на них зарабатывают миллиарды гривен.

Как говорит эксперт, однозначно от такого подхода страдает бизнес. Как результат – бизнес-активность падает, а предприниматели вынуждены поднимать стоимость своей продукции для потребителей и добавил, что "все идет по деградирующей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему лихорадит энергорынок Украины.



