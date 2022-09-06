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Сервис уровня европейских дипломатов: «Укрзализныця» объявила о переходе на новые стандарты

«Пилотные» вагоны оборудуют в поездах Кривой Рог — Киев и в «Поезде к победе»

сегодня, 17:45
Автор:

Давиденко Евгения
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Государственный железнодорожный оператор "Укрзализныця" объявил о переходе на новые стандарты обслуживания, аналогичные тем, которые предлагают европейским дипломатам.

Сервис уровня европейских дипломатов: «Укрзализныця» объявила о переходе на новые стандарты

Укрзализныця стремится улучшить сервис

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Согласно информации, в рамках пилотного проекта преобразуют вагоны в двух поездах — №75/76 Кривой Рог— Киев и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье — Львов). В частности, вагоны этих поездов оснастят моющими нового поколения для внутренней уборки вагонов; мыло в кусках заменят на пену в автоматических дозаторах; установят более удобные держатели для туалетной бумаги и заменят сами рулоны, а также добавят дозаторы для бумажных полотенец. Кроме того, в уборных можно будет воспользоваться одноразовыми накладками на унитазы.

Сервис уровня европейских дипломатов: «Укрзализныця» объявила о переходе на новые стандарты - фото 2

"В рамках пилота мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", — отмечают в пресс-службе компании. 

В "Укрзализныце" призывают пассажиров давать фидбэк относительно нововведений. Оставить отзыв можно через специальные QR-коды, которые находятся в обновленных вагонах.

Как известно, "Поезд к победе" совершил первую поездку с Ужгорода во Львов 23 августа. Его подвижной состав — семь расписанных украинскими художниками пассажирских вагонов. Тематика иллюстраций – временно оккупированные регионы и их отважные жители. 



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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/3244
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