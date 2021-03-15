Сеть АЗС ОККО запустила «антинародную программу», – СМИ

В СМИ сообщают, что сеть автозаправочных станций ОККО запустила “антинародную программу”, участвует в монопольном сговоре, зарабатывает на украинских водителях сверхприбыли и уничтожает конкурентов, передает издание УНН.





Журналисты сообщают, что сеть ОККО лоббирует свои интересы при помощи Нефтегазовой Ассоциации Украины, которой руководит Неля Привалова, а также “штатного эксперта” — директора консалтингового агентства “А95” и профильного сайта Enkorr Сергея Куюна.





Ассоциация на уровне Офиса президента и Кабмина якобы лоббирует проведение проверок сетей АЗС, которые продают топливо дешевле, чем ОККО. Со своей стороны Сергей Куюн, по данным журналистов, возглавляет медиа атаки.





Куюн также публично оправдывает резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, который в последние недели наблюдается на заправках ОККО.





По данным УНН, когда сети АЗС повышают цены на топливо, как правило, нам объясняют это подорожанием нефти. Но кроме подорожания нефти существуют другие вещи — например, картельные сговоры, которые позволяют наращивать цены дальше и дальше.





К настоящему моменту стоимость бензина на заправках ОККО уже превысила 31 грн/л. При этом даже с учетом нынешней цены на нефть, объективная стоимость бензина — 26-27 грн, а дизельного топлива 24 грн. Однако ОККО торгует дизелем по 31,99 грн, в то время как цена мелкого опта (продажа бензовозами) составляет 21,75 грн. Разница между ценами на АЗС и мелким оптом и есть сверхприбылью сети.





“Разница в 10,24 грн и это при том, что на мелком опте тоже есть заработок. Поэтому понятно, что минимум 11 грн прибыли — это ни что иное как грабеж автомобилистов”, — сообщает УНН.





По данным журналистов УНН, в сговоре с ОККО состоят WOG и SOCAR, которые также “диктуют рынку свои завышенные цены при помощи карманной Нефтегазовой Ассоциации Украины”.





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