"Северный поток" может повлиять на тарифы: что будет с коммуналкой в Украине

У нашей страны нет заключенного прямого контракта на поставку голубого топлива из РФ, поэтому введенный в эксплуатацию "Северный поток -2" может существенно увеличить платежки наших соотечественников. Об этом журналисту рассказал экономист Олег Пендзин, пишет УНИАН.

Украина получает газ по виртуальному реверсу (фото из открытых источников)

По его словам, Украина не заключила прямые контакты на поставку голубого топлива для внутреннего потребления. Есть только контракты на транзитное перемещение из России в Евросоюз. Система ГТС – это газопровод, который идет в одном направлении – в Европу. Там не предусмотрены реверсные участки.

Экономист говорит, что у нашей страны голубое топливо от так называемого виртуального реверса.

Олег Пендзин пояснил, что наша страна сейчас качает европейский газ от трубы, которая технически не приспособлена для этого. Поэтому следует понимать следующее. Мы получаем голубое топливо по так называемому виртуальному реверсу. Этому есть объяснение, потому что в завершении транзита уже присутствует словацкая или венгерская фирма, получающая российское голубое топливо. Именно эта коммерческая структура имеет заключенный с "Нафтогазом Украины" договор, в котором говорится, что часть голубого топлива она реализует в нашей стране. Объемы этого голубого топлива не доходят до Евросоюза.

Эксперт продолжил, что наша страна из объемов, приобретенного у коммерческой структуры голубого топлива, отбирает такое же количество голубого топлива из транзитной системы на нашей территории. Поэтому это голубое топливо не доходит до европейских потребителей. Именно по этому принципу можно отобрать голубое топливо на территории Харьковщины или Полтавщины. И это голубое топливо поступает в распределительную сеть. А отсюда уже поступает к конечным потребителям. Поэтому сложно представить ситуацию, что не будет такого газового транзита из России. По этой причине, не будет голубого топлива для наших соотечественников. Труба теперь будет работать в системе фактического реверса: поток голубого топлива будет развернут в направлении западной границы на восток. Если это не выполнить, на восточных территориях у наших жителей не будет газа.

Еще Олег Пендзин проинформировал, что наша страна использует российское транзитное голубое топливо, а Россия оплачивает его транзит по действующему до 2024 года контракту. Наша страна отбирает нужную ей часть голубого топлива по виртуальному реверсу и в магистральной трубе поддерживают высокое давление. Сейчас за давление голубого топлива платит российский поставщик, оплачивая за транзит. Поэтому в наших платежных документах оплата за эту услугу всего 1,5 грн .

Но, по его подсчетам, в случае реверса голубого топлива наши платежные документы, то есть, тарифы у них за поставки возрастут.

Эксперт резюмировал, что когда будет отсоединена российская труба и начнется фактически реверс голубого топлива, работу больших компрессоров будут оплачивать не представители российского "Газпрома", а наши граждане. Именно поэтому цена транспортировки голубого топлива может вырасти в 10 раз и будут оплачивать этот тариф наши земляки уже из своих кошельков – за недешевый импортный газ и его недешевую доставку. Он предположил, что это будет стоить в разы дороже, чем теперь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии просят не трогать Северный поток-2 , когда речь идет о конфликте РФ и Украины.

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