Шмигаль проанонсировал "роуминговый безвиз" и обустройство школьных укрытий

Украина приняла документ, который позволит присоединиться к роуминговому пространству ЕС. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы правительства Дениса Шмыгаля.

Денис Шмигаль на засіданні уряду

"Двигаемся к "роуминговому безвизу" с ЕС. Сегодня на заседании Кабмина утвержден документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским Союзом уже в этом году, — отмечает в своем телеграмм-канале Денис Шмигаль. — Присоединение к роуминговому пространству ЕС — это не просто отмена платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций".

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Также сегодня на заседании Правительства утвердили Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года, а также План действий по помощи ветеранам в адаптации на следующие два года.

"Стратегия позволит создать четкий алгоритм и систему помощи украинским ветеранам-героям, чтобы обеспечить для них комфортные условия с первого дня после увольнения со службы, помочь с работой или созданием собственного бизнеса. В дальнейшем стратегию вынесем на рассмотрение СНБО", — говорит премьер.

Кроме этого, Кабмин сегодня одобрил Концепцию безопасности учебных заведений.

"Речь идет не только о развитии современных комфортных укрытий. Документ также предусматривает новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности. Концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учеников о том, как действовать в разных ситуациях. В этом году у нас предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий, — пишет Денис Шмигаль. — От местных властей ожидаем быстрых результатов и эффективного использования выделенных средств".

Между тем, военный эксперт назвал двух человек, которые заставят Путина начать мирные переговоры. СМИ узнали, в чем убеждал Макрон Си Цзиньпин во время личной встречи. А Институт демографии назвал численность населения Украины.