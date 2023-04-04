Шмыгаль рассказал, сколько миллионов может прокормить Украина

В настоящее время аграрии во всех регионах засеяли более 500 тысяч гектаров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу правительства Дениса Шмыгаля. Запланировано засеять более 13 миллионов гектаров.

Денис Шмигаль

"Прямо сейчас по всей стране происходит вторая посевная за время большой войны. Аграрии во всех регионах засеяли более 500 тысяч гектаров. В целом, надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров, — цитируют премьера в его телеграмм-канале. — Многие плодородные украинские земли непригодны для обработки. Они опасны для фермеров. Хотя урожаи с этих земель могли бы накормить более 80 млн человек во всем мире. Особенно в странах, страдающих от голода".

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Исходя из этого, работы по разминированию глава Кабмина определил своим приоритетом. На сегодняшний день, на эти цели привлечено 16 млн долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.

В целом, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины будет стоить 37,4 млрд. долларов. И только потребности на текущий год, по данным Кабмина, составляют более 397 млн долларов.

Тем временем в Раде хотят добавить норму для увольнения со службы военных. В США продают дом, имеющий триста окон. И две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине.

"Масштабы и жестокость российских зверств в Украине просто превышают любое человеческое понимание", – заявила Совету ООН по правам человека накануне голосования посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филиппенко.

