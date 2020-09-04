Шмыгаль: В бюджет-2021 заложено 159 млрд гривен на повышение зарплат

В государственном бюджете на следующий год заложено 159 млрд гривен на увеличение заработной платы – заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на эфир "Украина-24".

"Увеличение минимальной заработной платы - это давление и на бюджет, и на бизнес. Поднятие в 5 тысяч гривен - это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику том, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары", - подчекнул Шмыгаль.

Источник: Экономическая правда

Он также добавил, что по прогнозу Министерства экономики Украины в будущем году ожидается рост ВВП в рамках 4,6 - 4,7%.

"Это дает основания увеличить заработную плату и поэтому не повлияет значительным образом на инфляцию", - добавил премьер.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что Шмыгаль назвал причины, которые помогают восстанавливаться украинской экономике в условиях коронакризиса.

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