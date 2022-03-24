Шольц отказался платить за газ рублями: как мир не ведется на шантаж Путина

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал комментарий по поводу решения российских властей реализовать природный газ за российские рубли. Об этом он заявил во время своего выступления в рамках саммита НАТО.

Германия также отказалась плате за газ рублями (фото из открытых источников)

Лидер этой страны заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. Как он пояснил, подписанные представителями Германии соглашения предполагают расчет за поставленный энергоноситель только в долларах и евро.

"В договорах речь идет о других валютах, евро и долларах. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться", — подытожил Олаф Шольц.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Польша также отказалась выполнять прихоти Путина.

"Привет, эмбарго! Поляки отказались платить за российский газ рублями – кроме бреда путинских идей, это не учтено в контракте. Пусть Россия в ответ перестанет продавать газ кому-либо. Тогда эмбарго действительно введется сам собой, а страна-агрессор совершит реальное самоубийство. Так держать, PGNiG, кто-то должен показать чекисту в маразме его место. Приятно видеть, что вместе с нами России давят и наши партнеры. Итого добьем",- заявил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин поручил принимать оплату за газ в рублях. Глава Кремля Владимир Путин поручил брать деньги за поставленный газ для "недружественных стран" только в рублях. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Президент РФ заявил, что все потребители должны иметь возможность платы за российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Россия и дальше будет поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, прописанными в контрактах. Украинский политик Ярослав Железняк заявил, что таким образом Путин решил шантажировать Европу газом и попытаться пополнить запасы валюты в стране, а еще поддержать курс рубля, который в последнее время упал до исторического минимума.

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