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Шольц отказался платить за газ рублями: как мир не ведется на шантаж Путина

Олаф Шольц напомнил, что контрактами предусмотрены доллары или евро

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Немецкий канцлер Олаф Шольц дал комментарий по поводу решения российских властей реализовать природный газ за российские рубли. Об этом он заявил во время своего выступления в рамках саммита НАТО.

Шольц отказался платить за газ рублями: как мир не ведется на шантаж Путина

Германия также отказалась плате за газ рублями (фото из открытых источников)

Лидер этой страны заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. Как он пояснил, подписанные представителями Германии соглашения предполагают расчет за поставленный энергоноситель только в долларах и евро.

"В договорах речь идет о других валютах, евро и долларах. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться", — подытожил Олаф Шольц.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Польша также отказалась выполнять прихоти Путина.

"Привет, эмбарго! Поляки отказались платить за российский газ рублями – кроме бреда путинских идей, это не учтено в контракте. Пусть Россия в ответ перестанет продавать газ кому-либо. Тогда эмбарго действительно введется сам собой, а страна-агрессор совершит реальное самоубийство. Так держать, PGNiG, кто-то должен показать чекисту в маразме его место. Приятно видеть, что вместе с нами России давят и наши партнеры. Итого добьем",- заявил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин поручил принимать оплату за газ в рублях. Глава Кремля Владимир Путин поручил брать деньги за поставленный газ для "недружественных стран" только в рублях. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Президент РФ заявил, что все потребители должны иметь возможность платы за российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Россия и дальше будет поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, прописанными в контрактах. Украинский политик Ярослав Железняк заявил, что таким образом Путин решил шантажировать Европу газом и попытаться пополнить запасы валюты в стране, а еще поддержать курс рубля, который в последнее время упал до исторического минимума.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IfWXI9iN0so&ab_channel=LiveNOWfromFOX
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