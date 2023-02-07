Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных изменили: детали

На период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены за нарушение плательщиками НДС предельного срока регистрации НН/РК устанавливаются следующие размеры штрафов:

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2% суммы НДС — в случае нарушения срока до 15 календарных дней;

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5% — за нарушение срока от 16 до 30 дней;

10% — от 31 до 60 дней;

15% — от 61 до 365 дней;

25% — на 366 и более календарных дней.

Также продлены сроки регистрации налоговых накладных на три – пять дней.

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала 7 февраля изменения в Налоговом Кодексе. В частности, о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней, а также об освобождении от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED-ламп. Нормы прошли в законопроекте №6085 о согласовании терминологии Налогового кодекса в соответствии с Законом Украины "Об электронных доверительных услугах" (принято в общей сложности 276 голосами).

По мнению аналитика "Центра разумных решений" Вячеслава Черкашина, обе нормы – в целом положительные, ведь льготы по LED-лампам являются естественным продолжением программы Камбина по бесплатной замене старых ламп, стартовавшей в январе этого года. В проекте деньги ЕС (финансирует замену 30 млн ламп), продолжил эксперт, а на кону экономия 1.5 гигаватта электроэнергии на фоне инфраструктурного террора со стороны России. Брать налоги с этого проекта неуместно, поэтому решение парламентариев вполне оправдано. Важно, чтобы не было злоупотребления, но это не вопрос налоговой политики, добавил эксперт.