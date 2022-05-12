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Siemens сворачивает свой бизнес в РФ

Siemens начала процесс прекращения своей производственной и операционной деятельности в России

сегодня, 09:12
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Из-за полномасштабного вторжения армии Российской федерации в Украину концерн Siemens (Германия) решил уйти с рынка РФ.

Siemens сворачивает свой бизнес в РФ

Об этом заявил глава правления Siemens AG Роланд Буш, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", – сообщил глава Siemens.

По словам Буша, Siemens начала упорядоченный процесс прекращения своей производственной и операционной деятельности в России.

В частности, после того как РФ напала на Украину, Siemens приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь.

На сегодняшний день предприятия Siemens занимаются, в частности, операциями в области промышленной диджитализации, бизнесом в сфере искусственного интеллекта, а также пректами в транспортной и энергетической областях. В 2020 году корпорация осуществила отделение энергетического подразделения в отдельный бизнес под названием Siemens Energy.

В настоящее время в Российской федерации работают две отдельные компании, представляющие Siemens "Сименс" и "Сименс энергетика".

В России Siemens Energy – один из ведущих лидеров по поставкам энергооборудования. В состав этой компании входят "Сименс трансформаторы". Кроме этого, она владеет 65% акций в совместном предприятии с "Силовыми машинами" "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).

При этом, компания Siemens Gamesa, которая также входит в Siemens Energy, является партнером "Энел Россия", занимающейся проектами возобновляемой энергетики в РФ.

В то же время, в Российской федерации у Siemens и группы "Синара" работает совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое занимается серийным выпуском грузовых магистральных электровозов постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электропоездов "Ласточка" и магистральных электровозов переменного тока 2ЭС7.

Напомним, в декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска немецкой компании Siemens к двум российским структурам Ростеха – ОАО и ООО "Технопромэкспорт", который касался незаконного перемещения турбин в аннексированный Крым.  

Кроме того, суд отказал обоим Технопромэкспортам во встречном иске к Siemens. Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в оккупированный Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.



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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/general/831593.html
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