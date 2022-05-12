Siemens сворачивает свой бизнес в РФ

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Нарожный Дмитрий
Из-за полномасштабного вторжения армии
Российской федерации в Украину концерн Siemens
(Германия) решил уйти с рынка РФ.
Об этом заявил глава правления Siemens AG
Роланд Буш, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы оцениваем влияние на наших людей
и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы
оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем
призывы мирового сообщества к миру", – сообщил глава Siemens.
По словам Буша, Siemens начала упорядоченный процесс прекращения своей производственной и операционной деятельности в
России.
В частности, после того как РФ напала на
Украину, Siemens приостановила все новые операции и
международные поставки в Россию и Беларусь.
На сегодняшний день предприятия Siemens занимаются, в частности, операциями в области промышленной диджитализации, бизнесом в сфере искусственного интеллекта,
а также пректами в транспортной и энергетической
областях. В 2020 году корпорация осуществила отделение энергетического подразделения в отдельный бизнес под названием Siemens Energy.
В настоящее время в Российской федерации работают две отдельные компании, представляющие Siemens – "Сименс" и "Сименс энергетика".
В России Siemens
Energy – один из ведущих лидеров по поставкам энергооборудования. В состав этой компании входят "Сименс трансформаторы". Кроме этого, она владеет 65% акций в совместном
предприятии с "Силовыми машинами" – "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
При этом, компания
Siemens Gamesa, которая также входит в Siemens Energy, является
партнером "Энел Россия", занимающейся проектами возобновляемой энергетики в РФ.
В то же время, в Российской федерации у Siemens и группы "Синара" работает совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое занимается серийным выпуском грузовых магистральных электровозов постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электропоездов "Ласточка" и магистральных электровозов переменного тока 2ЭС7.
Напомним, в декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска немецкой компании Siemens к двум российским структурам Ростеха – ОАО и ООО "Технопромэкспорт", который касался незаконного перемещения турбин в аннексированный Крым.
Кроме того, суд отказал обоим Технопромэкспортам во встречном иске к Siemens. Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в оккупированный Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.
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