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Ситуация на рынке труда шокирует. Сколько работников не хватает Украине

Стал известен реальный дефицит работников в Украине

сегодня, 00:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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В сравнении с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg.

Ситуация на рынке труда шокирует. Сколько работников не хватает Украине

В Украине не хватает работников. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что нехватка рабочей силы стала одной из главных проблем украинских предприятий.

По прогнозам Bloomberg, средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих.

Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.

Bloomberg приводит пример крупной горно-металлургической компании "Метинвест", которой понадобилось три месяца, чтобы закрыть 89 из 4000 вакансий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за последнюю неделю раскритиковал президента США Джо Байдена и сообщил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообщаться с Дональдом Трампом перед голосованием Конгресса за выделение помощи ВСУ. Соответствующие заявления Владимира Зеленского могут свидетельствовать, что Киев ожидает победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-01/ukraine-s-shortage-of-manpower-is-hitting-its-wartime-industry
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