Ситуация с пенсиями в Украине и как ее улучшить, - мнение нардепа

Пенсионные выплаты в стране за 2021 год повышали уже 12 раз, а с 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать до 400 грн доплаты. То есть для 1 млн пенсионеров 75+ минимальная пенсия теперь будет на уровне 2,5 тыс грн при условии, что страховой стаж составляет 20-25 лет и больше. Однако, по словам народного депутата VI — IХ созывов Дмитрия Шпенова, пенсии в Украине являются одними из самых низких в Европе.

Пенсии в Украине 2021 - фото из открытых источников

Нардеп отметил, что повышение доплат пенсионерам старше 75 лет было запланировано в Украине еще на 1 июля. Но его запуск отложили из-за отсутствия финансовых ресурсов. До конца года осталось три месяца и запланировано два повышения пенсий. С 1 декабря на 80 грн вырастет минимальная пенсия по возрасту – до 1934 грн. К тому, же повысится минимальная зарплата, что автоматически потянет за собой повышений минимальной пенсии до 2600 грн для категории 65+ при наличии стажа 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

"В 2021 году пенсии повышали 12 раз. Может показаться, что наши пенсионеры находятся под постоянной опекой государства. Но на самом деле пенсии растут незначительно по сравнению с ростом цен, инфляции. И в 2022 году запланировано пять этапов. Но давайте смотреть правде в глаза – дефицит Пенсионного фонда Украины растет из года в год. В 2020 году из государственного бюджета в ПФУ отдали 185 млрд грн, в 2021 — 195 млрд грн. В следующем запланировали 200 млрд грн", — добавил Шпенов.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составляла 3778 грн. Около 8 млн пенсионеров получают пенсии ниже реального прожиточного минимума, который сейчас составляет 4,5 тыс грн.

По мнению Дмитрия Шпенова, улучшить ситуацию с пенсиями сможет только развитие экономики и промышленности, инвестиции, прозрачные условия работы для бизнеса. Это, по словам нардепа, единственный рецепт.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Пенсионный фонд сократил выплату пенсий.

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