Ситуация с получением субсидий в Украине может ухудшиться

В последнее время в Украине появляется все больше прецедентов, когда государство даже не просто лишает семью субсидии, а и потребует вернуть эти средства обратно. Об этом эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин рассказал "Апострофу".

Оплата коммуналки - фото из открытых источников

Специалист сообщил, что государство всеми способами старается уменьшить число семей, которым необходимо оказывать помощь в оплате коммуналки. А некоторых украинцев могут так же привлечь к возврату этих средств. Это может случиться, если человек сознательно соврал в декларации, или скрыл какие-то факты — здесь возможна даже опасность обвинения в аферизме, а в некоторых случаях и уголовная статья.

По словам эксперта, в прошлом году общее количество субсидиантов было примерно 3,2 миллиона семей. В этом году — это около 2,5 миллиона. Уже в течение этого года субсидий лишилось около 700 домовладений. Но такое уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что мы стали лучше жить, а потому, что государство значительно ухудшило условия предоставления субсидий.

И это еще не конец. По мнению Олега Пендзина, на протяжении 2022 года ситуация будет значительно ухудшаться. Если в этом году на субсидии было выделено практически 37 миллиардов, плюс 12 еще добавили , что составило 49 миллиардов, то в бюджете на 2022 год заложено всего 38,5 миллиардов.

"У меня следующий вопрос: а что чрезвычайно важное произойдет в жизни украинцев, с точки зрения роста доходов, уменьшения стоимости энергоносителей, уменьшения субсидий – что мы сразу на 10 миллиардов уменьшаем расходы на субсидии. Единственный ответ – в мае мы снова дождемся очередного постановления, которое усложнит порядок предоставления субсидий гражданам", — объяснил эксперт.

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