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Ситуация с получением субсидий в Украине может ухудшиться

Уже в следующем году ситуация с получением субсидий и оплатой коммуналки может усложнить жизнь миллионам семей.

сегодня, 13:00
Автор:

София Сторчак
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В последнее время в Украине появляется все больше прецедентов, когда государство даже не просто лишает семью субсидии, а и потребует вернуть эти средства обратно. Об этом эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин рассказал  "Апострофу".

Ситуация с получением субсидий в Украине может ухудшиться

Оплата коммуналки - фото из открытых источников

Специалист сообщил, что  государство всеми способами старается уменьшить число семей, которым необходимо оказывать помощь в оплате коммуналки. А некоторых украинцев могут так же привлечь к возврату  этих средств. Это может случиться,  если человек сознательно соврал в декларации, или скрыл какие-то факты — здесь возможна даже опасность обвинения в аферизме, а в некоторых случаях и  уголовная статья. 

По словам эксперта, в прошлом году общее количество субсидиантов было примерно 3,2 миллиона семей. В этом году — это около 2,5 миллиона. Уже в течение этого года субсидий лишилось около 700 домовладений. Но такое уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что мы стали лучше жить, а потому, что государство значительно ухудшило условия предоставления субсидий.

И это еще не конец. По мнению Олега Пендзина, на протяжении 2022 года ситуация будет значительно ухудшаться. Если в этом году на субсидии было выделено практически 37 миллиардов, плюс 12 еще добавили , что составило  49 миллиардов, то в бюджете на 2022 год заложено всего 38,5 миллиардов.

"У меня следующий вопрос: а что чрезвычайно важное произойдет в жизни украинцев, с точки зрения роста доходов, уменьшения стоимости энергоносителей, уменьшения субсидий – что мы сразу на 10 миллиардов уменьшаем расходы на субсидии. Единственный ответ – в мае мы снова дождемся очередного постановления, которое усложнит порядок предоставления субсидий гражданам", — объяснил эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, как будут выглядеть тарифы и субсидии в отопительном сезоне.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2021-11-23/u-ukraincev-zabirayut-subsidii-ekspert-obratil-vnimanie-na-ulovki-vlastej/250728
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