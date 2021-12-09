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Скандал в зеленой энергетике: инвестор из Бельгии будет судиться с Украиной за 70 млн. евро

Бельгийский инвестор построил в нашей стране Днепро-Бугскую ВЭС

9 декабря 2021, 23:59
Автор:

Лиля Воробьева
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Бельгийская компания SREW N.V, занимающаяся производством электроэнергии из возобновляемых источников, обратилась в международный арбитраж, обусловливая свои требования к нашей стране на общую сумму -70 млн. евро. Ввиду грубого нарушения страной своих обязательств и собственных законов. Об этом сообщает "Украинская правда".

Скандал в зеленой энергетике: инвестор из Бельгии будет судиться с Украиной за 70 млн. евро

Зеленая энергетика в Украине (фото из открытых источников)

В частности, компания обвиняет нашу страну в том, что она нарушила права этого производителя как инвестора. Они предусмотрены соглашением между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Упоминавшийся бельгийский инвестор построил в нашей стране Днепро-Бугскую ВЭС в Херсонской области мощностью 110 МВт.

Сейчас эта бельгийская структура через посредство арбитража хочет добиться выплаты миллионной суммы в евро, потому что придерживается мнения, что наша страна "необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  инвесторы готовятся к удару. По мере того как появляются детали относительно нового штамма COVID-19, инвесторы готовятся к потенциальному удару по доходам американских компаний, особенно среди розничных торговцев, ресторанов и туристических компаний. Новости о штамме Omicron появляются именно в период праздничных покупок и многие компании уже пытаются бороться с повышением инфляции и проблемами в цепочке поставок из-за пандемии. Goldman Sachs в субботу, 4 декабря, сослался на риски и неопределенность, связанные с появлением варианта Omicron, поскольку он снизил прогноз экономического роста США до 3,8% в 2022 году.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/9/680525/
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