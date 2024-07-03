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Сколько электроэнергии передала Украина 2 июля европейским странам и сколько получила от них

Украина 2 июля осуществляла передачу электроэнергии в одну европейскую страну.

3 июля 2024, 10:45 comments2032
Автор:
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Slava Kot
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Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), Украина 2 июля передавала электроэнергию одной стране, а получала электрический ресурс из четырех.

Сколько электроэнергии передала Украина 2 июля европейским странам и сколько получила от них

Украина передает и получает электроэнергию из европейских стран. Фото из открытых источников

Как показывают данные ресурса ENTSO-E, Украина 2 июля осуществила передачу электроэнергии в Румынию с общей электромощностью почти 5,3 тыс. МВт электроэнергии. Пиковые часы транспортировки электроэнергии из Украины в Румынию происходили с 2 до 6 часов ночи, а также в промежутке между 8 и 18 часами.

В Украину 2 июля попадала электроэнергия из четырех стран: Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии. Лидером по поставкам электроэнергии в Украину в этот день стала Словакия – 13,99 тыс. МВт. На втором месте по объемам переданной электроэнергии оказалась Венгрия – 9,24 тыс. МВт, третья Молдова – 8,49 тыс. МВт. Также в Украину попало 23,5 МВт электроэнергии из Румынии.

Таким образом, Украина 2 июля передала 5,3 тыс. МВт электроэнергии в Румынию, а получила от четырех европейских стран почти 32 тыс. МВт электроэнергии.

Сколько электроэнергии передала Украина 2 июля европейским странам и сколько получила от них - фото 2

Транспортировка электроэнергии из и в Украину. Данные ENTSO-E

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина 1 июля в разное время суток переправляла электроэнергию четырем странам. Больше электроэнергии из Украины получила Румыния, а в список также попали Польша, Венгрия и Словакия.

Также "Комментарии" писали о том, что глава "Укрэнерго" объяснил , почему во время отключений света у украинцев Украина передает электроэнергию другим странам. По его словам, это не экспорт украинской электроэнергии, а транзит между двумя странами.



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Источник: https://newtransparency.entsoe.eu/
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