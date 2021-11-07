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Сколько иностранных инвестиций привлекла Украина с начала года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина с начала 2021 года получила 4,8 млрд долларов иностранных инвестиций

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В январе – сентябре 2021 года Украина привлекла наибольшую, за последние годы, сумму прямых иностранных инвестиций. Они составили 4,8 миллиарда долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Сколько иностранных инвестиций привлекла Украина с начала года

Иностранные инвестиции в Украину (фото из открытых источников)

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд", — написал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем министерства экономики Юлией Свириденко — работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

Напомним, в октябре 2021 года в Киеве состоялась встреча с Пьером Франческо Дзадзо — Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине. Чиновник назвал направления, которые больше всего интересуют в нашей стране итальянских предпринимателей и инвесторов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа "Метинвест" является одним из наибольших инвесторов в экономику Украины. Сумма инвестиций за 2006-2020 годы достигла 10 миллиардов долларов, что соответствует 7,8% всех капитальных инвестиций промышленности.

Читайте также, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не рекомендует эстонцам инвестировать средства в Украину, потому что так граждане могут лишиться денег. По словам главы государства, бизнес на территории Украины не может ощущать себя безопасно, а решение судов не выполняют.


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