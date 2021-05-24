Сколько получают украинские заробитчане в Польше

Польские социологи провели исследование с целью узнать реальные зарплаты трудовых мигрантов в стране. Об этом сообщает информационный портал inPoland со ссылкой на компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Украинские заробитчане - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что украинские работники, которые трудятся в производственной сфере или на логистических складах получают от 18,5 тысяч до 30 тысяч гривен ежемесячно. Такие цифры варьируются от количества рабочих часов, которых может быть до 12.

По данным исследования, высококвалифицированные рабочие могут зарабатывать 26-33 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

Какой позитив и риски этих действий — как для Польши (и государства, и работодателей), так и для Украины (и государства, и заробитчан). Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Как сообщали ранее в о время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.

Эти и не только итоги визита президента в Украину в Польшу, равно как сделанные Зеленским заявления, для портала "Комментарии" проанализировали эксперты. Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу продолжает его внешнеполитическую линию.







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