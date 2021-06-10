Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ

Остановка транзита газа из Российской Федерации приведет Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. Такой информацией поделилась директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в комментарии для издания РБК-Украина.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Отмечается, что в Кремле сделали заявление о том, что постройку газопровода "Северный поток-2" планируют завершить уже в 2021 году.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" другая сторона захочет избавиться "конкурента", — заявила эксперт.

По состоянию на сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действие которого длится до 2024 года.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что вопрос запуска скандально известного газопровода "Северный поток-2" (СП-2) снова стал источником проблем для Украины. Все дело в том, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, представители украинской власти якобы были проинформированы о вероятном ослаблении санкций против СП-2. Именно поэтому в американском политикуме весьма удивлены последующими заявлениями президента Владимира Зеленского. Эксперты объяснили, кто же действительно "хитрит" в этой ситуации. Специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решенное). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине.

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