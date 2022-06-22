Сколько средств не заработали на транспортировке газа посредники и группа Фирташа, - Витренко

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко во время пресс-конференции рассказал, как работает деолигархизация рынка газа и чего удалось достичь. По его словам, уже видны результаты реформ и внедрение балансирующих групп.

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В ближайшее время в управление компании будут переданы облгазы группы "Региональная газовая компания" олигарха Дмитрия Фирташа, а они составляют более 60% всего рынка транспортировки газа.

"Пример деолигархизации – благодаря тем изменениям на рынке, которые происходили в прошлом году, так называемому переходу на балансирующие группы, мы не дали заработать посредникам 75,6 млрд грн, из них группа Фирташа не получила более 62 млрд грн", – заявил Витренко.

Кроме того, доля переданных НАК ОГРС (областных газораспределительных сетей) с 28 мая, после решения правительства возросла до 67%, 27 ОГРС вместо 2. Увеличилось количество бытовых потребителей НАК до 12,4 млн в 2022 году с 1,9 млн по состоянию на начало года.



"Почти 20 лет на газовом рынке доминировала группа олигарха Фирташа, которая не была реальным поставщиком, она была посредником и не несла риски, которые несут поставщики. В настоящее время между бытовыми потребителями и НАК нет посредников. Это значит, что мы делаем настоящие реформы", – говорит он.



Балансирующая группа – это объединение участников рынка, в котором определенный договором участник (НАК Нафтогаз) несет ответственность за баланс газа для всех остальных участников. Есть такие группы и посреди участников рынка электронной энергии.

Как писал портал, сколько газа нужно импортировать для отопительного сезона и почему он будет тяжелым. Относительно отопительного сезона, глава Нафтогаза подчеркнул, что добыча собственного газа упала не столь критично. Однако есть разрушение инфраструктуры, как газораспределительной, так и добывающей, нефтеперерабатывающей.

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