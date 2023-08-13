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Сколько в 2023 году Onlyfans уплатил в бюджет Украины благодаря «налогу на Google»

Популярная платформа для размещения контента для взрослых заплатила в бюджет Украины значительную сумму.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев рассказал, сколько налогов заплатила платформа Onlyfans в украинский бюджет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Гетманцева.

Сколько в 2023 году Onlyfans уплатил в бюджет Украины благодаря «налогу на Google»

Onlyfans уплатил в бюджет Украины почти миллион долларов из-за налога на Google

В Украине продавать интимные фото запрещено, однако международная платформа OnlyFans, специализирующаяся на таком контенте, разрешена. Она активно используется среди украинцев, о чем свидетельствуют налоговые поступления. OnlyFans уплатил 928 тыс. долларов "налога на Google" в Украине, рассказывает Даниил Гетьманцев.


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Гетманцев указывает, что общая сумма, полученная Украиной во втором квартале 2023 года от международных компаний благодаря закону о "налоге на Google" достигла 1,9 млрд гривен. Эта сумма соответствует уровню первого квартала этого же года. В целом за 2023 год бюджет Украины получил 5,75 млрд гривен из-за "налога на Google".

К началу августа в Украине было зарегистрировано 94 налогоплательщика по соответствующему закону, а больше всего налоговых поступлений было от компаний Google, Apple, Valve и Ebay.

С 2021 года в Украине действует закон, обязывающий незарегистрированные в Украине интернет-компании платить 20% доходов за услуги, которые они предоставляют украинцам. Этот закон получил неофициальное название "налог на Google", ведь компания стала крупнейшим плательщиком этого государственного сбора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Модель OnlyFans, участвовавшая в боксерском поединке одержала победу, после чего обнажила свою грудь на камеру.

Также "Комментарии" писали о профессиональной боксерше, которая призналась, что заработала сумасшедшие деньги на OnlyFans.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/5182
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