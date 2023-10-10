Сколько валюты вывезли из Украины за время войны

Российское вторжение обусловило значительный отток драгоценных металлов и наличной валюты из Украины. Согласно данным Государственной таможенной службы, вывоз валюты вырос в 2,2 раза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минфин.

За время войны вырос отток валюты из Украины. Фото из открытых источников

Министерство финансов опубликовало статистику по состоянию на апрель 2023 года. Согласно ей украинцы в 2022 году подали больше деклараций по ввозу валюты, чем в предвоенный период и таким образом произошел отток на суму 379,2 млн долларов из Украины.

2021 год – 1 155 деклараций на общую сумму 175 млн долларов;

2022 год – 2 972 декларации на общую сумму 379,2 млн долларов;

2023 год (до апреля) – 545 деклараций на общую сумму 43,7 млн долларов.

Несмотря на то, что в 2022 году было больше деклараций, среднее количество вывезенной валюты в расчете на одного человека уменьшилось на 15,8%. В 2021 году один человек в среднем декларировал 151,6 тыс. долларов, тогда как в 2022 – 127,6 тыс. долларов. В настоящее время средняя сумма в декларации 2023 года составляет 80,2 тыс. долларов.

Чаще украинцы во время пересечения границы в 2022 году декларировали доллары – 244,8 млн, евро – 118,4 млн, гривну – 21 млн. Также в пятерку попали российский рубль и британский фунт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран, граждане которых владеют крупнейшими финансовыми активами. На первом месте оказались Соединенные Штаты. В среднем каждый гражданин США имеет чистые финансовые активы на сумму более 250 тыс. долларов.

Также "Комментарии" писали, что в Украину с первого октября вернулись налоговые проверки. Уже названы первые курьезные моменты.