logo
Русский Українська

BTC/USD

47660.23

ETH/USD

3160.61

LTC/USD

170.62

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы

Средняя зарплата учителя первой категории в государственном образовательном учреждении - 6,6 тыс. гривен

сегодня, 14:04 comments1186
Автор:

Елизавета Черных

На протяжении текущего, 2021 года, заработные платы учителей в Украине должны вырасти в общем на 30%, повышение проводят в несколько этапов. На сегодня средняя зарплата учителя первой категории в государственном образовательном учреждении — 6,6 тыс. гривен или 210 евро. При этом в Минобразования утверждают, что зарплата украинских учителей не сильно отличается от европейских. Издание "Слово и дело" рассказало, сколько зарабатывают учителя в других странах Европы. 

Сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы

Сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы - фото из открытых источников

Так, в Польше средняя зарплата учителя госучреждения составляет 1тыс. 210 евро в месяц; в Словакии – 1 тыс. 342 евро в месяц, Венгрии – 1 тыс. 116 евро, Румынии – 979 евро.

Издание отмечает, что немного меньше в сравнении с другими странами Европы, учителя зарабатывают в Боснии и Герцоговине — 748 евро, в Черногории — 803 евро и в Сербии — 603 евро. 

А вот учителя стран Западной и Северной Европы могут похвастаться зарплатами гораздо большими. Так, педагог в Дании получает 6 тыс. 207 евро, в Германии — 5 тыс. 788 евро, в Финляндии — 4 тыс. 644 евро, а в Австрии заработная плата равна 5 тыс. 446 евро. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в украинских школах проводят цифровизацию учебного процесса. Сейчас объявили тендеры на закупку 49 тысяч ноутбуков для учителей. На закупку техники для педагогов планируют выделить 980 миллионов гривен. На эту сумму купят 65 тысяч ноутбуков для столичных школ и учителей в регионах с учетом, что один ноутбук будет стоить больше 20 тысяч гривен.

В материале нашего издания также можно прочитать, что старт нового учебного года ничто не должно омрачить, и школьники должны сесть за парты 1 сентября, как и планируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства добавил, несмотря на то, что 1 сентября учебный год начнется в обычном режиме, никто не отменял противоэпидемиологических правил, которые обязаны соблюдать как педагоги, так и ученики. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/27/infografika/obshhestvo/skolko-uchitelya-zarabatyvayut-ukraine-i-drugix-evropejskix-stranax
Теги:
comments

Обсуждения

Українка

сегодня, 13:47

Ви покажіть середню зарплату по всім професіям хіба така різниця в зарплаті тільки в учите лів?

Валентин Панько

сегодня, 13:29

Минобразования: зарплаты учителей также как и пенсии далеко отстают от европейских. Может в министерстве зарплаты чиновников ближе к европейским? Или вы осредняете свои и учительские?

Светлана

сегодня, 13:27

Так может еще сравните среднюю зарплату по стране? Сколько в этих странах зарабатывают родители учеников? Сравнивать нужно с уровнем жизни. Украина бедная страна, откуда тогда у учителей должна быть зарплата как в богатых странах?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ