На протяжении текущего, 2021 года, заработные платы учителей в Украине должны вырасти в общем на 30%, повышение проводят в несколько этапов. На сегодня средняя зарплата учителя первой категории в государственном образовательном учреждении — 6,6 тыс. гривен или 210 евро. При этом в Минобразования утверждают, что зарплата украинских учителей не сильно отличается от европейских. Издание "Слово и дело" рассказало, сколько зарабатывают учителя в других странах Европы.

Сколько зарабатывают учителя в Украине и других странах Европы - фото из открытых источников

Так, в Польше средняя зарплата учителя госучреждения составляет 1тыс. 210 евро в месяц; в Словакии – 1 тыс. 342 евро в месяц, Венгрии – 1 тыс. 116 евро, Румынии – 979 евро.

Издание отмечает, что немного меньше в сравнении с другими странами Европы, учителя зарабатывают в Боснии и Герцоговине — 748 евро, в Черногории — 803 евро и в Сербии — 603 евро.

А вот учителя стран Западной и Северной Европы могут похвастаться зарплатами гораздо большими. Так, педагог в Дании получает 6 тыс. 207 евро, в Германии — 5 тыс. 788 евро, в Финляндии — 4 тыс. 644 евро, а в Австрии заработная плата равна 5 тыс. 446 евро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в украинских школах проводят цифровизацию учебного процесса. Сейчас объявили тендеры на закупку 49 тысяч ноутбуков для учителей. На закупку техники для педагогов планируют выделить 980 миллионов гривен. На эту сумму купят 65 тысяч ноутбуков для столичных школ и учителей в регионах с учетом, что один ноутбук будет стоить больше 20 тысяч гривен.

В материале нашего издания также можно прочитать, что старт нового учебного года ничто не должно омрачить, и школьники должны сесть за парты 1 сентября, как и планируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства добавил, несмотря на то, что 1 сентября учебный год начнется в обычном режиме, никто не отменял противоэпидемиологических правил, которые обязаны соблюдать как педагоги, так и ученики.





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