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Главная Новости Бизнес экономика "Сладкая жизнь" станет дороже - Укркондпром
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"Сладкая жизнь" станет дороже - Укркондпром

Эксперты прогнозируют уменьшение спроса на сладости вместе с увеличением их цены

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

На официальном сайте "Укркондпром" предупредили, что в Украине будут дорожать сладости. Рост цен на сладкое напрямую связан с подорожанием ингредиентов, входящих в состав кондитерских изделий. Так, цена на муку, масло и сахар резко подпрыгнула на 10-20% за прошлый месяц, за год — на 30-50%.

"Сладкая жизнь" станет дороже - Укркондпром

Фото: Golos.ua

Кроме того, рост цен объясняется и тем ущербом, которые кондитеры получили за прошлый месяц и за период карантина. Только за октябрь национальные производители кондитерских изделий потеряли около 40 млн грн.

Самое резкое подорожание ждет "социальную кондитерку", в составе которой много муки. Сюда входят затяжное и сахарное печенье, крекер.

Эксперты прогнозируют, что вместе с ростом цен на сладкое, спрос на него снизится еще больше.

Напоминаем, что 2020 года цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, яйца стали дороже на 7,3%, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6%. А вот цены в сферах  отдыха, культуры, ресторанного и гостиничного бизнеса  снизились до 0,7%.

Также ранее сайт "Комментарии" рассказывал о росте цены на картофель и объяснял, с чем это связано.



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Источник: http://ukrkondprom.com.ua/%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d1%94/
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