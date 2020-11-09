"Сладкая жизнь" станет дороже - Укркондпром

На официальном сайте "Укркондпром" предупредили, что в Украине будут дорожать сладости. Рост цен на сладкое напрямую связан с подорожанием ингредиентов, входящих в состав кондитерских изделий. Так, цена на муку, масло и сахар резко подпрыгнула на 10-20% за прошлый месяц, за год — на 30-50%.

Фото: Golos.ua

Кроме того, рост цен объясняется и тем ущербом, которые кондитеры получили за прошлый месяц и за период карантина. Только за октябрь национальные производители кондитерских изделий потеряли около 40 млн грн.

Самое резкое подорожание ждет "социальную кондитерку", в составе которой много муки. Сюда входят затяжное и сахарное печенье, крекер.

Эксперты прогнозируют, что вместе с ростом цен на сладкое, спрос на него снизится еще больше.

Напоминаем, что 2020 года цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, яйца стали дороже на 7,3%, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6%. А вот цены в сферах отдыха, культуры, ресторанного и гостиничного бизнеса снизились до 0,7%.

Также ранее сайт "Комментарии" рассказывал о росте цены на картофель и объяснял, с чем это связано.





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