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Главная Новости Бизнес Агро В Украине растут цены на картофель: с чем это связано
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В Украине растут цены на картофель: с чем это связано

Подорожание продукции не повлияло на спрос

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофель — один из самых востребованных продуктов на нашем столе, но в этом месяце цены на него начали подниматься. Эксперты EastFruit объяснили, с чем может быть связано подорожание продукции. 

В Украине растут цены на картофель: с чем это связано

Картофель: фото istock

Специалисты отметили, что цены на картофель сейчас стартуют от 5,50-7,50 гривен за один килограмм, а это на 10% дороже, по сравнению с прошлой неделей. Фермеры повысили цену из-за того, что оптовые компании начали закупать продукцию для закладки в хранилища, соответственно спрос на картофель значительно увеличился. 

Плюс ко всему, подорожание связано и с сокращением предложений данной продукции из мелких хозяйств, поскольку уборочная кампания уже завершена. Эксперты предполагают, что на следующей неделе цена на картофель может снова повыситься, потому что подорожание продукции пока не влияет на ее спрос. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине рекордно подорожала малина. По состоянию на 6 ноября, цена за свежую ягоду выросла на 100 гривен за килограмм. Если раньше она стоила 145 гривен, то сейчас 245 гривен.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/v-ukraine-rastet-tsena-na-kartofel/
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